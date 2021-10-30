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الهريفي: ننشغل بالهلال ونقفل نادينا ونصراوي يردد: "قرقر واجد فائدة شوية"

الأخبار
منذ ساعة
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الهريفي: ننشغل بالهلال ونقفل نادينا ونصراوي يردد: "قرقر واجد فائدة شوية"

نواف السالم (صدى):
طالب لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر السابق من محبي النصر عدم الانشغال بالهلال والاهتمام بناديهم.

وقال فهد الهريفي " ‏متى نترك الهلال والحكام واللجان وغيرها,ونهتم بنادينا وتخطيطه واستقطابه وتعيينه، بعد ذلك ننشد عدالة المنافسة ,الشكوه لله ".

وتابع "صحيح المحب يبي الثنتين لكننا بكل صدق فاقدينها كله ،الحقيقة لسنا أقوياء ولا نزداد قوة ، فأما نتعاون ونتفق على العمل السليم او نستسلم ونقفل نادينا .

وأضاف "‏نهتم بأمور ليس لنا قدرة عليها ,ونترك كياننا الذي يهمنا ونقدر عليه الفريق يحتاج مراجعه في بعض الأمور لاعبين أجانب ، تعين ، منع التدخلات ، و بتكاتفنا ( الصادق ) وبضغطنا ( الجماعي ) المجرد من المصالح والدغدغه يعود النصر أقوى ،أؤمن بأن قساوة المحب تصنع قوه و نصر".

وعلق معلق نصراوي على تغريدات الهريفي قائلا "قرقر وأجد فائدة شوية", ورد الاخير عليه حيث قال" هذا الذي ضيعنا عز الله ماكذبت يوم قلت".

النصر
الهلال
فهد الهريفي
دوري المحترفين

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2550
منذ 31 دقيقة
ههههههههه كل النادي ومنسوبيه وجماهيره ولاعبينه -- قرقر واجد فايدة شوية

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أحدث التعليقات

ابوماجد
ربي يسعدك ياشيخ تركي والله الذي لا اله الاهو انك ادخلت الوناسه لكل السعوديين شيبان واطفال. ياليت الحفلات تكون ببقية مناطق اللملكه الرياض زحمه...
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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