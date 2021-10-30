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نشاط الغدة الدرقية النفسية يُسبب القلق والعصبية

منذ 13 ساعة
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نشاط الغدة الدرقية النفسية يُسبب القلق والعصبية

أميرة خالد (صدى):

قد تكون أعراض نشاط الغدة الدرقية النفسية خطيرة، في حال عدم تدخل علاجي إذا تجاهلته، وعلى الرغم من ذلك فإن معظم الناس يستجيبون جيدًا للعلاج بمجرد تشخيص فرط نشاط الغدة الدرقية لديهم.

ويستخدم الأطباء في علاج نشاط الغدة الدرقية النفسية، الأدوية المضادة للغدة الدرقية باليود المشع لإبطاء إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، وفي بعض الأحيان يتضمن العلاج عملية جراحية لإزالتها بالكامل أو جزء منها في حال فرط نشاطها.

وتشبه أعراض نشاط الغدة الدرقية النفسية المشاكل الصحية الأخرى في كثير من الأحيان، مما قد يُصعب على الاطباء تشخيصها، ويمكن أن يسبب نشاط الغدة الدرقية مجموعة من العلامات والأعراض، بما في ذلك:

1- فقدان الوزن غير المقصود، حتى عندما تظل شهيتك وتناول الطعام كما هو أو يزداد.

2- سرعة ضربات القلب (عدم انتظام دقات القلب) - عادة أكثر من 100 نبضة في الدقيقة.

عدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب).

3- خفقان شديد لدقات القلب.

4- زيادة الشهية.

5- العصبية والقلق والتهيج.

6- الرعشة، عادة ما تكون رعشة خفيفة في يديك وأصابعك.

7- التعرق.

8- تغيرات في أنماط الدورة الشهرية.

9- زيادة الحساسية للحرارة.

10- تغيرات في أنماط الأمعاء ، وخاصة حركات 11- الأمعاء المتكررة.

12- تضخم الغدة الدرقية (تضخم الغدة الدرقية) ، والذي قد يظهر على شكل تورم في قاعدة عنقك.

13- التعب وضعف العضلات.

14- صعوبة النوم.

15- ترقق الجلد.

16- شعر ناعم وهش.

وإذا كنت قد عولجت من فرط نشاط الغدة الدرقية أو كنت تتلقى علاجًا حاليًا، فاستشر طبيبك بانتظام كما هو موصى به حتى يتمكن من مراقبة حالتك.

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قلق
الغدة الدرقية
أعراض
عصبية
فرط نشاط

التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16295
منذ 4 ساعات
الله يشفيني منها ومرضى المسلمين🤲
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137379
منذ 4 ساعات
الله يشفيكي مما فيكي يا اخت قحطانيه .. آمين ..
جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16295
منذ 18 دقيقة
اللهم امين جزاك الله خير اخ ابو محمد الله لايوريك مكروه وغالينك🤲

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أحدث التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
اللهم امين جزاك الله خير اخ ابو محمد الله لايوريك مكروه وغالينك🤲
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
من الأفضل أن الواحد يقرأها بنفسه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
معقوله باقي في ناس ينضحك عليهم للحين 🤔
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
لكنهم يستخدمون سياسة واحد يشد والثاني يرخي وواحد يسب والثاني يعتذر عرفو لنا
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
هذي مشكلتنا مع الناس نبتسم للوجه وننسى اليد الي تمتد علينا بسوء اكيد الأخ متزوج من لبنان يايامي لبنان شعب زناااااااط دعاوجه كلهم لاتقولي...

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