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وليد جنبلاط: أقيلو "قرداحي" قبل فوات الآوان.. كفانا كوارث

منذ ساعة
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وليد جنبلاط: أقيلو "قرداحي" قبل فوات الآوان.. كفانا كوارث

بيروت (صدى):
طالب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط؛ بإقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي؛ قبل فوات الأوان.

وأوضح وليد جنبلاط؛ عبر حسابه في تويتر: "كفانا كوارث.. أقيلوا هذا الوزير الذي سيدمّر علاقاتنا مع الخليج العربي قبل فوات الأوان.. إلى متى سيستفحل الغباء والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية اللبنانية؟"

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة المملكة استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ (48) ساعة القادمة.

المملكة
لبنان
جورج قرداحي
وليد جنبلاط
وزير الإعلام اللبناني
الحزب التقدمي الاشتراكي

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14811
منذ ساعة
لقد إستفحل الغباء والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية اللبنانية، منذو عقد من الزمن أو أكثر..
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14811
منذ ساعة
منذو وقت إغتيال رئيس مجلس الوزراء الراحل رفيق الحريري، والبلد من جرف إلى دديرة، يامعالي الوزير..

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أحدث التعليقات

محسن
اذا لم يتم ترحيل اللبنانيين اللي عندنا اللي ماسكين افضل المناصب ويضايقون الشباب السعودي فليس للمواطن اي فائدة من هذا كله مجرد مواقف سياسية
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الله يحييك بين اهلك. نحبك في الله
رااايق
اديني حئنه في الهواء **!! ههههههههههههه
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