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"الصحة العالمية" تحذر من ظهور فيروس جديد صعب احتوائه

منذ يوم
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"الصحة العالمية" تحذر من ظهور فيروس جديد صعب احتوائه

وكالات (صدى):

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، ظهور فيروس جديد في المستقبل، يصعب على البشرية احتوائه.

وقال جيبريسوس: "إنني على قناعة بأنه عندما جرى التخطيط لاجتماع مجموعة العشرين، كنا نأمل جميعاً بأن الوباء سينتهي، لكنه لم ينته بعد، وبسبب المتحور (دلتا) عادت الإصابات والوفيات للارتفاع عالمياً، بما في ذلك في الكثير من بلدانكم".

وأضاف خلال اجتماع مع وزراء المالية والصحة في قمة "العشرين"، في روما، أنه "على الرغم من أن اللقاحات تنقذ أرواحاً، فهي لا توقف انتقال الفيروس، ولذلك على كل دولة أن تواصل استخدام كل الأدوات، بما في ذلك الرعاية الصحية والإجراءات الاجتماعية مع الاختبارات والعلاج واللقاحات".

كورونا
الصحة العالمية
مجموعة العشرين
لقاح
فيروس جديد

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 456
منذ يوم
ما بشرتونا بخير
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83442
منذ 27 دقيقة
حارت بك الدنيا ودارت

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