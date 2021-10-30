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هذي اللى تدور المشاكل

منذ 3 ساعات
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التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137339
منذ 50 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههه ..
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 589
منذ 36 دقيقة
عجوز قشره تدور المشاكل

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أحدث التعليقات

ابوماجد
ربي يسعدك ياشيخ تركي والله الذي لا اله الاهو انك ادخلت الوناسه لكل السعوديين شيبان واطفال. ياليت الحفلات تكون ببقية مناطق اللملكه الرياض زحمه...
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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