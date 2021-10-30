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تعيش وتشوف
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التعليقات
رااايق
عدد التعليقات : 10167
منذ 9 دقائق
اديني حئنه في الهواء **!!
ههههههههههههه
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محسن
اذا لم يتم ترحيل اللبنانيين اللي عندنا اللي ماسكين افضل المناصب ويضايقون الشباب السعودي فليس للمواطن اي فائدة من هذا كله مجرد مواقف سياسية
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الله يحييك بين اهلك. نحبك في الله
رااايق
اديني حئنه في الهواء **!! ههههههههههههه
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