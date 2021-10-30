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‏إتاحة خدمة حجز مواعيد زيارة نزلاء السجون عبر "أبشر"

منذ 15 ساعة
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‏إتاحة خدمة حجز مواعيد زيارة نزلاء السجون عبر "أبشر"

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العقيد بندر الخرمي ، اليوم السبت، عن تعليمات زيارة أقارب نزلاء السجون في مناطق المملكة كافة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 25/3/1443هـ ، على أن يتم ذلك من خلال حجز مواعيد الزيارة عبر الخدمات الالكترونية منصة "أبشر".

وأكد العقيد الخرمي ،أن الزيارة مقتصرة على أقارب النزلاء من الدرجة الأولى من المحصنين الذين تلقوا جرعتين من ( لقاح) فيروس كورونا، مع التزامهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مثل لبس الكمامة والتعقيم ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، إضافة إلى إبراز حالة التحصين عبر تطبيق توكلنا.

وأوضح بأنه تم تخصيص 4 أيام في الأسبوع للزيارات العامة و3 أيام في الأسبوع للبيوت العائلية - وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمكان الزيارة، بينما بينما شروط الزيارة: أن يكون الزائر مسجلًا في المديرية العامة للسجون كزائر للنزيل المراد زيارته، محصّنًا أكمل جرعات لقاح فيروس كورونا، فيما خطوات حجز الموعد: تسجيل الدخول لمنصة أبشر، مواعيد، اختيار المديرية العامة للسجون، حجز موعد.

 

المملكة
السجون
زيارة
نزلاء
منصة أبشر

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67003
منذ 42 دقيقة
تمام 👍

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أحدث التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
اللهم امين جزاك الله خير اخ ابو محمد الله لايوريك مكروه وغالينك🤲
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
من الأفضل أن الواحد يقرأها بنفسه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
معقوله باقي في ناس ينضحك عليهم للحين 🤔
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
لكنهم يستخدمون سياسة واحد يشد والثاني يرخي وواحد يسب والثاني يعتذر عرفو لنا
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
هذي مشكلتنا مع الناس نبتسم للوجه وننسى اليد الي تمتد علينا بسوء اكيد الأخ متزوج من لبنان يايامي لبنان شعب زناااااااط دعاوجه كلهم لاتقولي...

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