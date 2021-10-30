بالفيديو.. أحلام تفاجيء جمهورها بتغير ملامحها

أميرة خالد (صدى):
فاجأت النجمة أحلام الشامسي الجمهور بتغيّر كبير في ملامحها.، وذلك بعد ظهورها خلال مقطع فيديو على السوشيال ميديا تروج لعطرها الجديد .
وبين الفيديو النجمة الاماراتية بإطلالة متكاملة بمكياج سموكي قوي يبرز جمال عينيها مع عدسات لاصقة ملونة ورموش اصطناعية كثيفة، وحرصت على رسم شفاهها لتبدو أكبر حجماً، وأظهرت قارورة العطر الجديد التي بدت فخمة ويطغى عليها اللون الذهبي.
وعلقت أحلام على المقاطع بالترويج للعطر وكتبت: "استعدوا لعطري نور جيهان من سحر الهند العريق مكون من ورود هندية خاصة تم اعدادها خصيصا من قديم الازمان مع العود والمسك والزهور الهندية".
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع التغيّر الكبير في شكل أحلام، واعتبر العديد منهم أنها باتت تشبه الاعلامية حليمة بولند، بينما اعتبر البعض الآخر أنها تحاول تقليد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لناحية المكياج والألوان.