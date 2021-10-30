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سائقة تتفاجئ بحادث غريب
منذ ساعة
361
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14808
منذ 5 دقائق
يالطيييييييييييييييييييييييييييييف.
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أحدث التعليقات
واضح ***وصريح
يالطيييييييييييييييييييييييييييييف.
عش رجبا ترى عجبا
لعب بخلق الله والوعد القبر وخل خرابيطها تنفعها
محايد
هذا كلام الفاشلين كرئيس نادي الاهلي النفيعي .. الهلال تضرر من الحكم بعدم أحتساب ضربتي جزاء وغيرها ..! مرمى الهلال كان مفتوح للتسجيل لماذا...
أبو خالد إبن سمومة
نسأل الله أن يرده لكم عاجلا ،سالم معافى من كل أذى ومكروه..
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ليه نخلق اعذار للجالية البنانية . البنانيين الشيعة المجوس على دين حكامهم وسوف ترون عندما يخرجون من السعودية هذا اذا مكان اكثرهم جواسيس
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