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سيدة في موقف لا تحسد عليه في اول يوم قيادة
منذ ساعة
308
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137322
منذ 38 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههه ..
.. يالها من بهيمة غشيمه ..
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أحدث التعليقات
ابو فهد
الله يعطيه العافيه على ماقدمه وفعلا كلامه عين الصواب
دكتر
ان شاء الله نسمع خبر تسفير كل اللبناننين الذين في السعودية وننفك منهم ومن نجاستهم
دكتر
ان شاء الله نسمع خبر تسفير كل اللبناننين الذين في السعودية وننفك منهم ومن نجاستهم
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههه .. .. يالها من بهيمة غشيمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الإهمال والفساد والجهل ، اساس كل مصيبه ..
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