بالفيديو.. ‏أستاذ علاقات دولية: الإجراءات السعودية موجهة ضد سياسيي لبنان وليس مواطنيه

الرياض (صدى):
أكد أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي، أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة عقب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة، موجهة ضد سياسيي لبنان وليس ضد الشعب اللبناني.
وقال سالم اليامي: "بيان المملكة تحدث عن المسؤولين السياسيين في لبنان، وكان واضحًا بمعنى لم يتطرق للشعب اللبناني بأي هدف للإساءة إليه، كما أنه تحدث عن الأشقاء اللبنانيون الذين يعيشون في المملكة وأنهم يتلقون الرعاية والحماية وعدم الإضرار بأرزاقهم أو بمصالحهم".
وأشار "اليامي" إلى المقيمين من الشعب اللبناني في المملكة خارج سياق الخلافات، ولكن المقصود هو النظام السياسي اللبناني والسياسيون اللبنانيون، لافتًا إلى أن إصلاح الوضع في لبنان يمثل تحديًا أمام اللبنانيين وأن يعيدوا لبنان الدولة ممن يريدوا أن يختطفوها، بحسب قناة "العربية".