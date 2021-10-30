مراهقة تخفي ولادتها طفلًا بمساعدة "يوتيوب"

نيودلهي (صدى):
شهدت الهند، قيام فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً بإنجاب طفلاً في منزلها باستخدام مقاطع فيديو تعليمية على «يوتيوب»، بينما ظلت أسرتها غير مدركة لحملها، وذلك في ولاية كيرالا جنوب الهند.
وعلمت عائلة الفتاة بالولادة بعد يومين من سماعها صرخات طفل حديث الولادة من غرفتها؛ حيث نُقلت على الفور إلى مستشفى المنطقة، وألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 21 عاماً من منطقتها.
وذكرت التقارير، أنه منذ أن كانت الفتاة قاصراً، قامت الشرطة بملاحقة الرجل بتهمة الاغتصاب وفق قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية، لافتة إلى أن عندما اكتشفت أنها حامل، لم تفصح عن الأمر لوالديها، وظلت غير مدركة للحمل لأن الأم كانت تعاني من مشاكل في البصر، بينما كان الأب حارساً ليلياً في مستشفى، وأخفت حملها من خلال ارتداء ملابس فضفاضة، كما درست كل شيء عن ولادة طفل عبر منصة «يوتيوب». وفي وقت الولادة، قطعت الحبل السري بنفسها بالمقص.