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"أرامكو" تعلن موعد بدء التقديم ببرامج التدريب الجامعي والمهني

منذ يوم
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"أرامكو" تعلن موعد بدء التقديم ببرامج التدريب الجامعي والمهني

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة أرامكو السعودية، عبر موقعها الإلكتروني عن بدء التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني.

وأوضحت الشركة، أن برنامج التدريب الجامعي: الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءًا على توافر الشواغر والمعايير المطلوبة.

وأضافت أن برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية: توفر أرامكو فرصًا تدريبية لمرحلة الامتياز لعدد محدود من طلاب الدبلوم السعوديين المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية أو الفنية ومعهد الإدارة العامة.

وأشارت إلى أن الوثائق المطلوبة (التدريب الجامعي): نسخة من بطاقة الأحوال المدنية، نسخة من أحدث كشف رسمي للدرجات، خطاب من الجامعة يحتوي على غرض التدريب ومدته، بينما يبدأ التقديم من يوم الاثنين الموافق 26/3/1443 هـ الموافق 1/11/2021 م، وينتهي يوم الأحد 2/4/1443 هـ الموافق 7/11/2021 م، وذلك عبر موقع شركة أرامكو 

وذكرت أن وثائق (التدريب لطلبة الكليات المهنية): نسخة من بطاقة الأحوال المدنية، نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير، خطاب من الكلية/المعهد بأن برنامج التدريب من متطلبات التخرج، بينما التقديم من 10/4/1443 هـ الموافق 15/11/2021 م وينتهي يوم الأحد 16/4/1443 هـ، الموافق 21/11/2021 م، وذلك عبر موقع شركة أرامكو

 

المملكة
شركة أرامكو
تدريبات
التدريب الجامعي والمهني

التعليقات

يوسف عبدالله المحمد علي
يوسف عبدالله المحمد علي عدد التعليقات : 1
منذ 54 دقيقة
معهد الاداره العامه

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أحدث التعليقات

بوسعد
مع الاسف قطر طلعت على حقيقتها المنافقة
عباس قاروره
افااا
حامد
هما خلوا فيها ادخار طايحين صلخ في هالمواطن من كل الجهات
عباس قاروره
انشهد مامنه فكه..
عبدالعزيز
مشاءالله تبارك الله الرواتب 50الف ريال على الله بس يوم 5 مع السلامة 😤

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