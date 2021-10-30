محمد هنيدي يكشف كواليس عرضه المسرحي بالرياض

أميرة خالد (صدى):
تحدث الممثل المصري محمد هنيدي، عن كواليس التحضيرات لمسرحية "سلام مربع" التي ستقام يوم الاثنين المقبل 1 نوفمبر، وتستمر 5 أيام على خشبة مسرح "بكر الشدي" في منطقة "بوليفارد رياض ستي".
وأكد محمد هنيدي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء الجمعة في الرياض، أن دعم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ واهتمامه بجميع أنواع الفنون في الموسم، ولا سيما حضوره بروفات ليلة أول أمس.
وأوضح الفنان المصري: "زيارة تركي آل الشيخ إلى بروفات المسرحية، تعني لنا الكثير ودعم معنوي لتقديم كل ما لدينا بالمسرحية، فهو يقدم مجهودًا ملموسًا في الواقع في مدة زمنية قياسية، ولديه فريق عظيم في صناعة الترفيه في السعودية".
وأشار إلى أن الاستعداد للمسرحية بدأ قبل ثلاثة أشهر، وهي من بطولة، محمد هنيدي، أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، ميرنا نور الدين، الذين حضروا المؤتمر الصحفي، مؤكدًا أن نص المسرحية مميز يرضي كافة شرائح المجتمع الذين سيستمتعون بالعرض الشيق، مختتمًا"فنحن نحمل محبة كبيرة للجمهور السعودي" ، بحسب "العربية.نت".