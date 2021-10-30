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محمد هنيدي يكشف كواليس عرضه المسرحي بالرياض

منذ 3 ساعات
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محمد هنيدي يكشف كواليس عرضه المسرحي بالرياض

أميرة خالد (صدى):
تحدث الممثل المصري محمد هنيدي، عن كواليس التحضيرات لمسرحية "سلام مربع" التي ستقام يوم الاثنين المقبل 1 نوفمبر، وتستمر 5 أيام على خشبة مسرح "بكر الشدي" في منطقة "بوليفارد رياض ستي".

وأكد محمد هنيدي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء الجمعة في الرياض، أن دعم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ واهتمامه بجميع أنواع الفنون في الموسم، ولا سيما حضوره بروفات ليلة أول أمس.

وأوضح الفنان المصري: "زيارة تركي آل الشيخ إلى بروفات المسرحية، تعني لنا الكثير ودعم معنوي لتقديم كل ما لدينا بالمسرحية، فهو يقدم مجهودًا ملموسًا في الواقع في مدة زمنية قياسية، ولديه فريق عظيم في صناعة الترفيه في السعودية".

وأشار إلى أن الاستعداد للمسرحية بدأ قبل ثلاثة أشهر، وهي من بطولة، محمد هنيدي، أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، ميرنا نور الدين، الذين حضروا المؤتمر الصحفي، مؤكدًا أن نص المسرحية مميز يرضي كافة شرائح المجتمع الذين سيستمتعون بالعرض الشيق، مختتمًا"فنحن نحمل محبة كبيرة للجمهور السعودي" ، بحسب "العربية.نت".

 

محمد هنيدي
موسم الرياض
عرض مسرحي
البوليفارد
سلام مربع

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 442
منذ ساعة
انه زمن السذج يا سادة

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
يالطيييييييييييييييييييييييييييييف.
عش رجبا ترى عجبا
لعب بخلق الله والوعد القبر وخل خرابيطها تنفعها
محايد
هذا كلام الفاشلين كرئيس نادي الاهلي النفيعي .. الهلال تضرر من الحكم بعدم أحتساب ضربتي جزاء وغيرها ..! مرمى الهلال كان مفتوح للتسجيل لماذا...
أبو خالد إبن سمومة
نسأل الله أن يرده لكم عاجلا ،سالم معافى من كل أذى ومكروه..
سلطان
ليه نخلق اعذار للجالية البنانية . البنانيين الشيعة المجوس على دين حكامهم وسوف ترون عندما يخرجون من السعودية هذا اذا مكان اكثرهم جواسيس

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