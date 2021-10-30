مسؤول بالصناعة يكشف عن قيمة المعادن الغير مستغلة في المملكة

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار ما يزيد على 140 رخصة كشف تعديني منذ بداية العام حتى الآن، في حين تقدم مستثمرون محليون ودوليون بأكثر من 580 طلب رخصة كشف تعديني.
وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، لشؤون الثروة المعدنية، المهندس خالد المديفر، أن بيانات المسح الجيوفيزيائي قدرت قيمة المعادن غير المستغلة وحدها في المملكة بنحو 5 تريليونات ريال، بخلاف ما قد يتم اكتشافه حديثًا من المخزونات المعدنية.
وأكد أن قيمة الاستثمارات الصناعية المسجلة لدى الوزارة بلغت نحو 4.7 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعادل أربعة أضعاف قيمة الاستثمارات في الفترة نفسها من العام الماضي،وفقًا لـ" الاقتصادية"
وأضاف أن هناك إقبالاً كبيرًا على التعدين في مختلف مجالاته وخاصة في مواد البناء التي تختص بقطاع البناء والإنشاءات، بالإضافة للذهب والألومنيوم والفوسفات وغيرها.