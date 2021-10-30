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مسؤول بالصناعة يكشف عن قيمة المعادن الغير مستغلة في المملكة

منذ 26 دقيقة
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مسؤول بالصناعة يكشف عن قيمة المعادن الغير مستغلة في المملكة

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار ما يزيد على 140 رخصة كشف تعديني منذ بداية العام حتى الآن، في حين تقدم مستثمرون محليون ودوليون بأكثر من 580 طلب رخصة كشف تعديني.

وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، لشؤون الثروة المعدنية، المهندس خالد المديفر، أن بيانات المسح الجيوفيزيائي قدرت قيمة المعادن غير المستغلة وحدها في المملكة بنحو 5 تريليونات ريال، بخلاف ما قد يتم اكتشافه حديثًا من المخزونات المعدنية.

وأكد أن قيمة الاستثمارات الصناعية المسجلة لدى الوزارة بلغت نحو 4.7 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعادل أربعة أضعاف قيمة الاستثمارات في الفترة نفسها من العام الماضي،وفقًا لـ" الاقتصادية"

وأضاف أن هناك إقبالاً كبيرًا على التعدين في مختلف مجالاته وخاصة في مواد البناء التي تختص بقطاع البناء والإنشاءات، بالإضافة للذهب والألومنيوم والفوسفات وغيرها.

المملكة
التعدين
المعادن
وزارة الصناعة
المهندس خالد المديفر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137319
منذ 13 دقيقة
الحمد لله ، هذي نعمة من ربنا وفضل منه ، جل في علاه ..

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
هل هذا موضوع يناقش على الملأ يسمعه الكبير والمراهق حتى الأطفال يسمعونه لله در عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال أميتواالباطل بالسكوت...
ابو محمد 😎 ✍️
هي مهبوله ... والخبر كررتوه مرتين وهذي الثالثه .. .. في كل مره في صيغه والمضمون واحد ..
ابو يزن
اما أعظم جمهور في اسيا كثر منها هذا مكمل حقين ابو خرقه وقصاصات ورغم الدفع الرباعي مافلح ناديه قال اتركه لاتجبنه الامراض من نادي...
محمد
ماعاد فيه فرصة خلاص طردوا السفير وقطعوا العلاقات
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه .. يا لكِ من مسكينه .. .. الم تسمعي باالحكمة اللتي تقول // ما يجي ببلاااش إلا العمى والطراااش ...؟؟

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