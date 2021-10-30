والد ياسمين صبري يكشف سر طلاقها الأول

القاهرة (صدى):
نشر والد الفنانة المصرية ياسمين صبري مجموعة من الصور التي تجمعه بابنته في حفل خطوبتها الأول، وكشف سر طلاقها من زوجها ، وذلك على خلفية الاتهامات المتبادلة بين الثنائي، وتأكيد ياسمين مؤخرا أنها اختارت ألا تربطها علاقة بوالدها.
وأظهرت الصور والد الفنانة وهو بجوار ابنته في حفل الخطوبة ، الذي أكد أن كذب ابنته يبرر لها سبب عدم حضورها حفل زفاف شقيقها، وعاد ليوضح أن غضبه كأب من كون ابنته لم تحضر فرح أخيها يدلل على كونه يهتم بابنته أيضا.
و كشف سرا للمرة الأولى يرتبط بزيجة ياسمين صبري الأولى، موضحا أن السر الذي لا يعرفه الجميع، هو أنها تطلقت من زوجها الأول الذي كان يعمل طبيبا بسبب والدتها، حيث حضر إليه الزوج وأخبره قائلا "أمها خربت بيتنا".
وعلق على زيجتها الأخيرة ليؤكد أن ابنته بعد التربية التي رباها لها ذهبت وتزوجت دون علمه، وهو ما يجعله غير راض عن تلك الزيجة، ليختتم حديثه قائلا "حسبي الله ونعم الوكيل".