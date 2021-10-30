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والد ياسمين صبري يكشف سر طلاقها الأول

منذ ساعتين
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والد ياسمين صبري يكشف سر طلاقها الأول

القاهرة (صدى):
نشر والد الفنانة المصرية ياسمين صبري مجموعة من الصور التي تجمعه بابنته في حفل خطوبتها الأول، وكشف سر طلاقها من زوجها ، وذلك على خلفية الاتهامات المتبادلة بين الثنائي، وتأكيد ياسمين مؤخرا أنها اختارت ألا تربطها علاقة بوالدها.

وأظهرت الصور والد الفنانة وهو بجوار ابنته في حفل الخطوبة ، الذي أكد أن كذب ابنته يبرر لها سبب عدم حضورها حفل زفاف شقيقها، وعاد ليوضح أن غضبه كأب من كون ابنته لم تحضر فرح أخيها يدلل على كونه يهتم بابنته أيضا.

و كشف سرا للمرة الأولى يرتبط بزيجة ياسمين صبري الأولى، موضحا أن السر الذي لا يعرفه الجميع، هو أنها تطلقت من زوجها الأول الذي كان يعمل طبيبا بسبب والدتها، حيث حضر إليه الزوج وأخبره قائلا "أمها خربت بيتنا".

وعلق على زيجتها الأخيرة ليؤكد أن ابنته بعد التربية التي رباها لها ذهبت وتزوجت دون علمه، وهو ما يجعله غير راض عن تلك الزيجة، ليختتم حديثه قائلا "حسبي الله ونعم الوكيل".

 

 

الطلاق
فن
الاتهامات
الصور
ياسمين صبري

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10463
منذ 53 دقيقة
ابنه عاقة و زوجك الاول اجمل و اصغر من ابو هشيمة بس هو احسن عشان غني طالما والدك مو راضي عنك لن ترتاحي في حياتك و كنت اجمل بدون عمليات التجميل و كنتي دبدوبة
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 137322
منذ 35 دقيقة
هذي ..وتوابعها ..

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أحدث التعليقات

ابو فهد
الله يعطيه العافيه على ماقدمه وفعلا كلامه عين الصواب
دكتر
ان شاء الله نسمع خبر تسفير كل اللبناننين الذين في السعودية وننفك منهم ومن نجاستهم
دكتر
ان شاء الله نسمع خبر تسفير كل اللبناننين الذين في السعودية وننفك منهم ومن نجاستهم
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههه .. .. يالها من بهيمة غشيمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الإهمال والفساد والجهل ، اساس كل مصيبه ..

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