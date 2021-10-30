قصة تعرض مواطنة للنصب ودخولها السجن بسبب إعلان ترويجي

الرياض (صدى):
كشفت مواطنة، قصة تعرضها للخداع من قبل إعلان ترويجي للتداول بإحدى منصات العملات، وكيف تم استغلال سجلها التجاري بعمليات نصب حتى انتهى الأمر بها إلى السجن.
وأوضحت المواطنة وتدعى ندى إنها تلقت اتصالاً من شخص داخل البحرين يعرض عليها المساهمة في تداول "فوركس" بألفي ريال فقط مقابل أرباح شهرية تصل إلى 90 دولاراً، مضيفة أنه جرى عمل محفظة لها بالفعل من أجل تلقي الأرباح.
وأصافت أنه تواصلت معها سيدة تابعة لنفس الشخص وتطلب منها الشروع بفتح مؤسسة لتحويل الأموال حتى تزيد أرباحها الشهرية، مشيرة إلى أن أن الشخص تواصل معها مجدداً وطلب منها بعض البيانات وطباعة أوراق يرسلها لها، ثم التوجه لأقرب فرع بنك لفتح سجل تجاري باسمها لإنهاء كل الأمور المتعلقة بإنشاء تلك المؤسسة.
وأكدت أنها تلقت بعد ذلك شكاوى من الجهات الأمنية بوجود بلاغات ضد مؤسستها من قبل عملاء قاموا بإيداع أموال في حسابها، مبينةً أنها حاولت إثبات عدم علاقتها بالأمر، لكن جرى توقيفها والحكم عليها بالسجن 9 شهور.