سيدة تستغيث من طليقها: "شهر بي وأنكر نسب أطفاله"

القاهرة (صدى):
استغاثت سيدة مصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ابتزاز زوجها بعد طلاقها منه خلعا، حيث زعم أن الأطفال ليست أبنائه.
بدأت تفاصيل الواقعة بعد طلاق السيدة من زوجها عن طريق الخلع، ليبدأ معها سلسلة من التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتهمها بالخيانة الزوجية زاعمًا أن الأطفال ليسوا أبنائه ، وأنها كانت على علاقة بشخص آخر قبل زوجها ، لتطالبه السيدة بإجراء تحليل DNA لإثبات نسب الأطفال.
وسرعان ما يتهرب عند مطالبتها بعمل تحليل DNA لإزالة كل هذه الاتهامات عنها، ولإيقاف التشهير والقذف الذي يمارسه على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي توتير هاشتاج كلنا سارة بعد الاستغاثة التي نشرتها سيدة تدعى، سار تناشد فيها الجهات المختصة، بسرعة التدخل لوقف الابتزاز التي يتبعة زوجها.