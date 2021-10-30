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سيدة تستغيث من طليقها: "شهر بي وأنكر نسب أطفاله"

منذ 9 ساعات
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سيدة تستغيث من طليقها: "شهر بي وأنكر نسب أطفاله"

القاهرة (صدى):
استغاثت سيدة مصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ابتزاز زوجها بعد طلاقها منه خلعا، حيث زعم أن الأطفال ليست أبنائه.

بدأت تفاصيل الواقعة بعد طلاق السيدة من زوجها عن طريق الخلع، ليبدأ معها سلسلة من التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتهمها بالخيانة الزوجية زاعمًا أن الأطفال ليسوا أبنائه ، وأنها كانت على علاقة بشخص آخر قبل زوجها ، لتطالبه السيدة بإجراء تحليل DNA لإثبات نسب الأطفال.

وسرعان ما يتهرب عند مطالبتها بعمل تحليل DNA لإزالة كل هذه الاتهامات عنها، ولإيقاف التشهير والقذف الذي يمارسه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي توتير هاشتاج كلنا سارة بعد الاستغاثة التي نشرتها سيدة تدعى، سار تناشد فيها الجهات المختصة، بسرعة التدخل لوقف الابتزاز التي يتبعة زوجها.

مصر
خلع
التشهير
الخيانة الزوجية
نسب الأطفال

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137344
منذ ساعة
ادبوووه زين مازيييين ..

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أحدث التعليقات

A.awad
يالله عـسى الله يذلفه من الهلال من يوم جاء وهو يخبّص ويعشق جـحـفـلـي ....!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ما اصابه .. .. هذا الشي لا مزح فيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
دام اذناب طواغيت ايران تحكمهم ،، فلا يستغرب اي عمل مشين يقومون به ، هو فيه اعظم من فوضى القتل بدون سبب .....؟؟؟
راي
قلت ضلم وبهتان يا ابوماجد كل المواطنين هذا غير صحيح وقلت نريد بل القصيم انت تريد وغيرك لايريد ولاكن يقال لكم اكتبو لتضليل الاخرين...

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