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الخثلان يوضح مدى إمكانية تحصين المنزل بسورة البقرة عن طريق التلفاز

منذ 43 دقيقة
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الخثلان يوضح مدى إمكانية تحصين المنزل بسورة البقرة عن طريق التلفاز

الرياض (صدى):
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان مدى إمكانية تحصين المنزل من خلال قراءة سورة "البقرة" عن طريق الأجهزة الحديثة كالقنوات التلفزيونية.

وأوضح الشيخ الخثلان مستشهداً بقول النبي ﷺ: "البيت الذي يُقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان"، مبيناً أن النبي ﷺ قال "يقرأ"، وذلك ينطبق على القارئ سواء كان رجلاً أو طفلاً أو امرأة عبر جهاز التسجيل أو قناة تلفزيونية.

وأضاف أن قراءة سورة البقرة عن طريق الأجهزة الحديثة أو بأي وسيلة كانت لها نفس التأثير في تحصين المنزل.

فتاوى
الأجهزة
سعد الخثلان
سورة البقرة
تحصين المنزل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137315
منذ 32 دقيقة
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ..

.. جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك .. آمين ..

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أحدث التعليقات

رااايق
طول ماهو موجود حسن زميرة وحزبه المعفن حزب الشيطان ** الذي يعل لصالح إيران فلا وجود للبنان كدولة لها قرارها السيادي فأنتم فقط صور...
بلسم الروح
الرجال مرتاح مع زوجته
بلسم الروح
ههههههههه
ابو عمار
ممكن يحج عنه احد اولاده او يستأجرون من يحج عنه بعد وفاته
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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