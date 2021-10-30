الخثلان يوضح مدى إمكانية تحصين المنزل بسورة البقرة عن طريق التلفاز

الرياض (صدى):
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان مدى إمكانية تحصين المنزل من خلال قراءة سورة "البقرة" عن طريق الأجهزة الحديثة كالقنوات التلفزيونية.
وأوضح الشيخ الخثلان مستشهداً بقول النبي ﷺ: "البيت الذي يُقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان"، مبيناً أن النبي ﷺ قال "يقرأ"، وذلك ينطبق على القارئ سواء كان رجلاً أو طفلاً أو امرأة عبر جهاز التسجيل أو قناة تلفزيونية.
وأضاف أن قراءة سورة البقرة عن طريق الأجهزة الحديثة أو بأي وسيلة كانت لها نفس التأثير في تحصين المنزل.