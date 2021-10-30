نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"ثمرة متفجرة" تنهي حياة طفلين

منذ 33 دقيقة
536
2
"ثمرة متفجرة" تنهي حياة طفلين

كامبالا (صدى):
كشف مسؤول كبير بالشرطة في أوغندا، إن قنبلة تشبه ثمرة فاكهة، قتلت طفلين على الأقل في قرية الجمعة الماضية، بعد أن أُعطيت لهما وهما يلعبان.

وأوضح متحدث باسم الشرطة، أن الانفجار وقع في القرية التي تبعد نحو 60 كيلومترًا شمالي العاصمة كمبالا؛ وهو ما أسفر عن مقتل صبي عمره 14 عامًا، وطفل آخر يعاني إعاقة، وهو الانفجار الثالث في غضون أسبوع.

وكانت قد انفجرت قنبلة في حافلة يوم الاثنين، وتسببت في مقتل اثنين، بينما انفجرت قنبلة في مطعم يوم السبت الماضي، وقتلت امرأة، وأصابت 3 أشخاص آخرين؛ ليعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن انفجار المطعم، فيما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن انفجار الجمعة.

 

 

قتل
أطفال
إرهاب
أوغندا
ثمرة متفجرة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54688
منذ 17 دقيقة
يا ساتر
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137315
منذ 12 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
طول ماهو موجود حسن زميرة وحزبه المعفن حزب الشيطان ** الذي يعل لصالح إيران فلا وجود للبنان كدولة لها قرارها السيادي فأنتم فقط صور...
بلسم الروح
الرجال مرتاح مع زوجته
بلسم الروح
ههههههههه
ابو عمار
ممكن يحج عنه احد اولاده او يستأجرون من يحج عنه بعد وفاته
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

أخر الأخبار

سيدة تستغيث من طليقها: "شهر بي وأنكر نسب أطفاله"
سيدة تستغيث من طليقها: "شهر بي وأنكر نسب أطفاله"
منذ 12 دقيقة 269
أطعمة تساعد على تحسين الحالة النفسية السيئة
أطعمة تساعد على تحسين الحالة النفسية السيئة
منذ 18 دقيقة 1333
بالصور.. السيارة الكهربائية Nio EP9 تخطف الأنظار بمواصفاتها
بالصور.. السيارة الكهربائية Nio EP9 تخطف الأنظار بمواصفاتها
منذ 23 دقيقة 1354
"ثمرة متفجرة" تنهي حياة طفلين
"ثمرة متفجرة" تنهي حياة طفلين
منذ 33 دقيقة 536
الزكاة والضريبة توضح شروط رفع إيقاف الخدمات على المنشأة
الزكاة والضريبة توضح شروط رفع إيقاف الخدمات على المنشأة
منذ 37 دقيقة 1428
الخثلان يوضح مدى إمكانية تحصين المنزل بسورة البقرة عن طريق التلفاز
الخثلان يوضح مدى إمكانية تحصين المنزل بسورة البقرة عن طريق التلفاز
منذ 43 دقيقة 1379
صورة قديمة من الرياض
صورة قديمة من الرياض
منذ ساعة 190
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة 1131
وظائف شاغرة بـ "أسواق الغنيم" في عدة مدن
وظائف شاغرة بـ "أسواق الغنيم" في عدة مدن
منذ ساعة 1167
عبدالله الشريف عن وقف الواردات اللبنانية: "الله فكنا منهم ومن منتجاتهم"
عبدالله الشريف عن وقف الواردات اللبنانية: "الله فكنا منهم ومن منتجاتهم"
منذ ساعة 1312