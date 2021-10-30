"ثمرة متفجرة" تنهي حياة طفلين

كامبالا (صدى):
كشف مسؤول كبير بالشرطة في أوغندا، إن قنبلة تشبه ثمرة فاكهة، قتلت طفلين على الأقل في قرية الجمعة الماضية، بعد أن أُعطيت لهما وهما يلعبان.
وأوضح متحدث باسم الشرطة، أن الانفجار وقع في القرية التي تبعد نحو 60 كيلومترًا شمالي العاصمة كمبالا؛ وهو ما أسفر عن مقتل صبي عمره 14 عامًا، وطفل آخر يعاني إعاقة، وهو الانفجار الثالث في غضون أسبوع.
وكانت قد انفجرت قنبلة في حافلة يوم الاثنين، وتسببت في مقتل اثنين، بينما انفجرت قنبلة في مطعم يوم السبت الماضي، وقتلت امرأة، وأصابت 3 أشخاص آخرين؛ ليعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن انفجار المطعم، فيما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن انفجار الجمعة.