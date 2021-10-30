صورة قديمة من الرياض

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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137315
منذ 55 دقيقة
سبحان مغير الاحواااال ..
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أحدث التعليقات
رااايق
طول ماهو موجود حسن زميرة وحزبه المعفن حزب الشيطان ** الذي يعل لصالح إيران فلا وجود للبنان كدولة لها قرارها السيادي فأنتم فقط صور...
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لاحول ولاقوة الابالله
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