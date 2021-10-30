عبدالله الشريف عن وقف الواردات اللبنانية: "الله فكنا منهم ومن منتجاتهم"

علي القحطاني (صدى):
علق الكاتب الصحفي عبدالله الشريف، السبت، على قرار المملكة بوقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.
وقال الشريف: "الحمدلله على هذا القرار الجريء، كانوا يرسلون لنا مع كل شحنة خضار شاحنة مخدرات، الله فكنا منهم ومن منتجاتهم".
وكانت حكومة المملكة أعلنت أمس الجمعة، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال 48 ساعة، كما تقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.
وأشارت المملكة إلى أنه في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.