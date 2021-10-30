نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

عبدالله الشريف عن وقف الواردات اللبنانية: "الله فكنا منهم ومن منتجاتهم"

منذ ساعة
1312
1
عبدالله الشريف عن وقف الواردات اللبنانية: "الله فكنا منهم ومن منتجاتهم"

علي القحطاني (صدى):
علق الكاتب الصحفي عبدالله الشريف، السبت، على قرار المملكة بوقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.

وقال الشريف: "الحمدلله على هذا القرار الجريء، كانوا يرسلون لنا مع كل شحنة خضار شاحنة مخدرات، الله فكنا منهم ومن منتجاتهم".

وكانت حكومة المملكة أعلنت أمس الجمعة، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال 48 ساعة، كما تقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.

وأشارت المملكة إلى أنه في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.

مخدرات
لبنان
عبدالله الشريف
وقف الواردات اللبنانية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54688
منذ 32 دقيقة
القرار حكيم وممتاز جدا

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلسم الروح
الرجال مرتاح مع زوجته
بلسم الروح
ههههههههه
ابو عمار
ممكن يحج عنه احد اولاده او يستأجرون من يحج عنه بعد وفاته
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

أخر الأخبار

سيدة تستغيث من طليقها: "شهر بي وأنكر نسب أطفاله"
سيدة تستغيث من طليقها: "شهر بي وأنكر نسب أطفاله"
منذ 12 دقيقة 266
أطعمة تساعد على تحسين الحالة النفسية السيئة
أطعمة تساعد على تحسين الحالة النفسية السيئة
منذ 18 دقيقة 1333
بالصور.. السيارة الكهربائية Nio EP9 تخطف الأنظار بمواصفاتها
بالصور.. السيارة الكهربائية Nio EP9 تخطف الأنظار بمواصفاتها
منذ 22 دقيقة 1350
"ثمرة متفجرة" تنهي حياة طفلين
"ثمرة متفجرة" تنهي حياة طفلين
منذ 32 دقيقة 535
الزكاة والضريبة توضح شروط رفع إيقاف الخدمات على المنشأة
الزكاة والضريبة توضح شروط رفع إيقاف الخدمات على المنشأة
منذ 37 دقيقة 1428
الخثلان يوضح مدى إمكانية تحصين المنزل بسورة البقرة عن طريق التلفاز
الخثلان يوضح مدى إمكانية تحصين المنزل بسورة البقرة عن طريق التلفاز
منذ 43 دقيقة 1379
صورة قديمة من الرياض
صورة قديمة من الرياض
منذ ساعة 186
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة 1131
وظائف شاغرة بـ "أسواق الغنيم" في عدة مدن
وظائف شاغرة بـ "أسواق الغنيم" في عدة مدن
منذ ساعة 1167
عبدالله الشريف عن وقف الواردات اللبنانية: "الله فكنا منهم ومن منتجاتهم"
عبدالله الشريف عن وقف الواردات اللبنانية: "الله فكنا منهم ومن منتجاتهم"
منذ ساعة 1312