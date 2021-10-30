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تركي القبلان: إعلان لبنان "دولة فاشلة" فرصة التحرر من حزب الله

منذ 3 ساعات
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تركي القبلان: إعلان لبنان "دولة فاشلة" فرصة التحرر من حزب الله

عادل الحربي (صدى):
أوضح المحلل السياسي تركي القبلان، أن أمام لبنان فرصة واحدة للتخلص من سيطرة حزب الله الإرهابي.

وقال القبلان: "أمام لبنان فرصة لتحرره من هيمنة حزب الله وفشل السلطات الثلاث لاخراجه من أزماته ، أن يتم إعلان لبنان "دولة فاشلة" بالاستناد إلى الإقرار الدولي بفشل السلطات، الذي ظهر في عمل "المجموعة الدولية لدعم لبنان" بعد انفجار مرفأ بيروت".

وتابع: "في حال صدور قرار من مجلس الأمن يصنفه دولة فاشلة ، بموجبه يصبح لبنان تحت الفصل السابع ، وبالتالي وضع أسس لبناء الدولة اللبنانية بما فيه نزع سلاح حزب الله ، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة ، ماعدا ذلك لا أتوقع أن يتم إنقاذ لبنان من وضعه الراهن".

وأضاف: "هذا يتوقف على مدى تحقق الإرادة الدولية من خلال مجلس الأمن، ووفق عدة معطيات لها سند قانوني، أرى جميع حيثياتها تنطبق على لبنان، كل هذا سيُسهل الوصول لقرار دولي من شأنه وضع لبنان تحت الفصل السابع قبل انزلاقه إلى حرب أهلية، ستحتم تدخل دولي لكن بعد أن تكون كلفتها عالية على اللبنانيين".

لبنان
حزب الله
تركي القبلان

التعليقات

محمد
محمد عدد التعليقات : 5
منذ 5 دقائق
ماعاد فيه فرصة خلاص طردوا السفير وقطعوا العلاقات

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
هل هذا موضوع يناقش على الملأ يسمعه الكبير والمراهق حتى الأطفال يسمعونه لله در عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال أميتواالباطل بالسكوت...
ابو محمد 😎 ✍️
هي مهبوله ... والخبر كررتوه مرتين وهذي الثالثه .. .. في كل مره في صيغه والمضمون واحد ..
ابو يزن
اما أعظم جمهور في اسيا كثر منها هذا مكمل حقين ابو خرقه وقصاصات ورغم الدفع الرباعي مافلح ناديه قال اتركه لاتجبنه الامراض من نادي...
محمد
ماعاد فيه فرصة خلاص طردوا السفير وقطعوا العلاقات
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه .. يا لكِ من مسكينه .. .. الم تسمعي باالحكمة اللتي تقول // ما يجي ببلاااش إلا العمى والطراااش ...؟؟

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