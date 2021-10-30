عبدالرحمن بن مساعد لنصر الله: "مازوتك لن يكفي"

نايف السالم (صدى):
وجه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رسالة نارية للأمين العام لحزب الله اللبناني الإرهابي حسن نصرالله.
وقال ابن مساعد: "بإمكان حسن نصر الله جلب بضع سفن من إيران بها مازوت، يؤمن كهرباء لساعة أو ساعة ونصف في بضعة أحياء في بيروت".
وتابع سموه: "والآن بعد هذه القرارات التي بدأت للتو -ولا أظنها انتهت- لنر كيف سيعالج تبعات تدمير علاقات لبنان بأشقائه، مازوتك لن يكفي".
يذكر أن المملكة أعلنت أمس الجمعة استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة خلال 48 ساعة،إضافة إلى وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.