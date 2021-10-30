رجل يقرر الانفصال عن زوجته: "رأيتها بدون مكياج"

القاهرة (صدى):
في واقعة غريبة من نوعها أقام شاب في مصر دعوى طلاق ضد زوجته، بسبب رؤيته لها بدون وضعها مستحضرات التجميل.
وأوضح الشاب في دعواه، أنه تعرف إلى زوجته عن طريق الصور على "الفيس بوك"، مشيرا إلى أنه تفاجأ بتغير شكلها على الحقيقة.
وقال الزوج: "طلع المكياج وفلتر الصور على السوشيال ميديا مغيرنها نهائي"، مضيفا: "عشت معاها أياما غريبة، من يوم الدخلة وأنا لقيتها واحدة تانية خالص غير اللي أنا شفت صورها وخطبتها".
وأشار إلى أنه بعد رؤيته لها يوميا في بيت الزوجية قبل وضع المكاياج، جعله يشعر بأنه تم خداعه، فقرر الانفصال.