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رجل يقرر الانفصال عن زوجته: "رأيتها بدون مكياج"

منذ ساعتين
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رجل يقرر الانفصال عن زوجته: "رأيتها بدون مكياج"

القاهرة (صدى):
في واقعة غريبة من نوعها أقام شاب في مصر دعوى طلاق ضد زوجته، بسبب رؤيته لها بدون وضعها مستحضرات التجميل.

وأوضح الشاب في دعواه، أنه تعرف إلى زوجته عن طريق الصور على "الفيس بوك"، مشيرا إلى أنه تفاجأ بتغير شكلها على الحقيقة.

وقال الزوج: "طلع المكياج وفلتر الصور على السوشيال ميديا مغيرنها نهائي"، مضيفا: "عشت معاها أياما غريبة، من يوم الدخلة وأنا لقيتها واحدة تانية خالص غير اللي أنا شفت صورها وخطبتها".

وأشار إلى أنه بعد رؤيته لها يوميا في بيت الزوجية قبل وضع المكاياج، جعله يشعر بأنه تم خداعه، فقرر الانفصال.

مصر
منوعات
طلاق
مكياج

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137315
منذ ساعة
من حقه ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54688
منذ 13 دقيقة
اوكي
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 586
منذ 9 دقائق
الله يصلح الحال

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
ههههههههه
ابو عمار
ممكن يحج عنه احد اولاده او يستأجرون من يحج عنه بعد وفاته
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
متعوده دائما

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