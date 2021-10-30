فيفي عبده تثير الجدل برقصة جديدة

القاهرة (صدى):
فتحت الراقصة المصرية، فيفي عبده، على نفسها باب الانتقادات من جديد، بعد ظهورها في وصلة رقص، بملابس مكشوفة.
وانهالت التعليقات الساخرة، والانتقادات اللاذعة على فيفي عبده، بسبب استمرارها في الرقص بطريقة وصفها معلقون بـ "الجريئة"، رغم أزمتها الصحية الأخيرة.
وكانت فيفي عبده صرحب بأنها تستعد للعودة الى الساحة الفنية، من خلال المشاركة في أعمال فنية متنوعة بين السينما والدراما.
وقالت إنها تستعد للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال برنامج اسمه "خلي بالك من فيفي" الجزء الثاني، وهو برنامج كوميدي قدمته عام 2020، وتقوم فكرته على تنفيذ المقالب بالضيف، وتنتهي الحلقة بشكل كوميدي.