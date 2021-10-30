نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيفي عبده تثير الجدل برقصة جديدة

منذ ساعتين
444
3
فيفي عبده تثير الجدل برقصة جديدة

القاهرة (صدى):
فتحت الراقصة المصرية، فيفي عبده، على نفسها باب الانتقادات من جديد، بعد ظهورها في وصلة رقص، بملابس مكشوفة.

وانهالت التعليقات الساخرة، والانتقادات اللاذعة على فيفي عبده، بسبب استمرارها في الرقص بطريقة وصفها معلقون بـ "الجريئة"، رغم أزمتها الصحية الأخيرة.

وكانت فيفي عبده صرحب بأنها تستعد للعودة الى الساحة الفنية، من خلال المشاركة في أعمال فنية متنوعة بين السينما والدراما.

وقالت إنها تستعد للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال برنامج اسمه "خلي بالك من فيفي" الجزء الثاني، وهو برنامج كوميدي قدمته عام 2020، وتقوم فكرته على تنفيذ المقالب بالضيف، وتنتهي الحلقة بشكل كوميدي.

مصر
منوعات
فيفي عبده
الرقص الشرقي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137315
منذ ساعة
ايش الغريب على الأم المسلِّليه ..!!؟
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54688
منذ 7 دقائق
ههههههههههههههههههههههههههههه عادي جدا
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 585
منذ 4 دقائق
متعوده دائما

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلسم الروح
ههههههههه
ابو عمار
ممكن يحج عنه احد اولاده او يستأجرون من يحج عنه بعد وفاته
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
متعوده دائما

أخر الأخبار

سيدة تستغيث من طليقها: "شهر بي وأنكر نسب أطفاله"
سيدة تستغيث من طليقها: "شهر بي وأنكر نسب أطفاله"
منذ 12 دقيقة 257
أطعمة تساعد على تحسين الحالة النفسية السيئة
أطعمة تساعد على تحسين الحالة النفسية السيئة
منذ 17 دقيقة 1325
بالصور.. السيارة الكهربائية Nio EP9 تخطف الأنظار بمواصفاتها
بالصور.. السيارة الكهربائية Nio EP9 تخطف الأنظار بمواصفاتها
منذ 22 دقيقة 1345
"ثمرة متفجرة" تنهي حياة طفلين
"ثمرة متفجرة" تنهي حياة طفلين
منذ 32 دقيقة 535
الزكاة والضريبة توضح شروط رفع إيقاف الخدمات على المنشأة
الزكاة والضريبة توضح شروط رفع إيقاف الخدمات على المنشأة
منذ 36 دقيقة 1428
الخثلان يوضح مدى إمكانية تحصين المنزل بسورة البقرة عن طريق التلفاز
الخثلان يوضح مدى إمكانية تحصين المنزل بسورة البقرة عن طريق التلفاز
منذ 42 دقيقة 1373
صورة قديمة من الرياض
صورة قديمة من الرياض
منذ ساعة 186
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة 1131
وظائف شاغرة بـ "أسواق الغنيم" في عدة مدن
وظائف شاغرة بـ "أسواق الغنيم" في عدة مدن
منذ ساعة 1167
عبدالله الشريف عن وقف الواردات اللبنانية: "الله فكنا منهم ومن منتجاتهم"
عبدالله الشريف عن وقف الواردات اللبنانية: "الله فكنا منهم ومن منتجاتهم"
منذ ساعة 1311