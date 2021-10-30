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آل الشيخ: لا تحارش السعودي..أوزن كلامك زين قبل تقوله

منذ ساعتين
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آل الشيخ: لا تحارش السعودي..أوزن كلامك زين قبل تقوله

الرياض (صدى):
شدد معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على أهمية ومكانة المملكة، محذرا من يعاديها أو يحاول التطاول على قادتها.

وقال آل الشيخ: "لا تحارش المملكة العربية السعودية أو السعودي، أوزن كلامك زين قبل تقوله، أو أفعالك".

وتابع"السعودية وقيادتها وشعبها خط أحمر، واللي ما يعرف حجمه الأيام تعلمه، والتاريخ قدامكم بدون ما أقول دول أو أشخاص".

وأضاف رئيس الهيئة العامة للترفيه: "هالبلد محفوظة من رب السماء، ومن بعده قيادتها الحكيمة وشعبها الأبي".

يأتي ذلك في أعقاب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، المسيئة للمملكة ودفاعه عن مليشيا الحوثي، والتي بررها بأنها كانت قبل توليه المنصب بشهر.

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جورج قرداحي
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تركي ال الشيخ

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54679
منذ ساعة
السعوديه مثل جبال السروات لا يؤثر فيها كل من رماها بحجر قيرتد عليه

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ناجي
ما نبي الملك سلمان ولا الامير محمد يتصل نبقى بس يقولو لنا وزاره الخدمه المدنيه طلع اسمك تعال داوم حنا لازم تسجيل ولازم سيره...
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لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
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زائر
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