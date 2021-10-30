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تغريم عامل نظافة شاهد امرأة بملابسها الداخلية

منذ 33 دقيقة
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تغريم عامل نظافة شاهد امرأة بملابسها الداخلية

أبوظبي (صدى):
غرمت محكمة في أبوظبي، عامل نظافة والفندق الذي يعمل به، 25 ألف درهم، لاتهام العامل باقتحام غرفة "الساونا" الخاصة بالنساء، ومشاهدته امرأة بالملابس الداخلية.

وكانت المرأة قد تقدمت بدعوى ضد الفندق وعامل النظافة، طالبت بإلزامهما بأن يؤديا لها تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.

وأوضحت أنها فوجئت بدخول عامل نظافة للساونا، وشاهدها بملابسها الداخلية، وعلى إثر ذلك صرخت، ثم فقدت الوعي.

وأشارت إلى أنها أبلغت إدارة الفندق بالواقعة، إلا أنها لم تحرك ساكناً، فقامت بإبلاغ الشرطة.

ابو ظبي
منوعات
محكمة
عامل نظافة
ساونا

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54670
منذ 24 دقيقة
المهم ايش اللي حصل بعد ما فقدت الوعي ؟

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أحدث التعليقات

ابو عمار
المهم ايش اللي حصل بعد ما فقدت الوعي ؟
ابو عمار
ان شاء الله تصدمهم تريلا محمله ديزل بلا فرامل
عين الصقر
الجمهور الهلال دايما يكذب ليضلل للجمهور حقيقة ان الهلال الوحيد ي السعوديه ان لم يكن في العالم المستفيد من التحكيم والحكومه والإعلام وآخرها الحظ...
ابو عمار
الحكي ما ينفع ولبنان يحتاج لثوره عامه يقوم بها الشعب على من يعتبرون انفسهم زعماء وهم جبناء امام ابو زميره
العالمي الأصل وليس الاوسكباري
اقسم بالله يابو سطام ان عيال اوسكبار ومحبو نعاله ما يسوون جزمتك ويكفي انهم باعوا شرفهم لاوسكبار من أجل اللعب في العالمية وافهم يا...

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