تغريم عامل نظافة شاهد امرأة بملابسها الداخلية

أبوظبي (صدى):
غرمت محكمة في أبوظبي، عامل نظافة والفندق الذي يعمل به، 25 ألف درهم، لاتهام العامل باقتحام غرفة "الساونا" الخاصة بالنساء، ومشاهدته امرأة بالملابس الداخلية.
وكانت المرأة قد تقدمت بدعوى ضد الفندق وعامل النظافة، طالبت بإلزامهما بأن يؤديا لها تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.
وأوضحت أنها فوجئت بدخول عامل نظافة للساونا، وشاهدها بملابسها الداخلية، وعلى إثر ذلك صرخت، ثم فقدت الوعي.
وأشارت إلى أنها أبلغت إدارة الفندق بالواقعة، إلا أنها لم تحرك ساكناً، فقامت بإبلاغ الشرطة.