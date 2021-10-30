مختص يكشف الفرق بين الشذوذ الجنسي والهوية الجنسية

عادل الحربي (صدى):
أكد الدكتور موفق العيثان استشاري الطب النفسي، أن الشذوذ الجنسي موجود منذ مئات السنوات، لكنه أصبح أكثر انتشارا في الفترة الأخيرة.
وأوضح العيثان خلال برنامج "ياهلا"، أن الغرب حرفوا الجانب المرضي للشذوذ، وجعلوه جانب طبيعي.
وأشار إلى وجود فرق بين الشذوذ الجنسي والهوية الجنسية، قائلا: "الشذوذ هو الممارسة عمليا، لكن الهوية هي أكبر من الممارسة، حيث تشمل الميل واللبس والكلام، حيث تكون ميولهم على عكس ما خلقوا عليه تماما".
وفي السياق ذاته أوضحت ندى الأطرش أخصائية نفسية إكلينكية، أن "الشاذ أو المثلي" هو شخص لديه اضطراب في النظرة الجنسية لذاته وللجنس الآخر.
وأضافت: "الشخص الشاذ عنده رفض لذاته، وليس كل شاذ يوصل للمارسة، لكن الميول قد تتدرج، من رفض الشخص لجسده إلى رغبته في شخص من نفس جنسه، ثم إلى الممارسة والأفعال".