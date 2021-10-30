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فنانة مصرية تهاجم الجونة: "مهرجان تشليح"

منذ ساعة
318
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فنانة مصرية تهاجم الجونة: "مهرجان تشليح"

القاهرة (صدى):
استنكرت الممثلة المصرية سميحة أيوب، ما شهده مهرجان الجونة السينمائي الدولي، من إطلالات جريئة لبعض الفنانات.

وبسؤالها عن إطلالات النجمات في مهرجان الجونة، أجابت: "ده مهرجان تشليح، ويتباروا إنهم يعروا جسمهم".

واعتبرت الفنانة القديرة سميحة أيوب أن كل إنسان يمتلك "الحياء" الكافي لردعه عن الظهور بطريقة غير لائقة.

يذكر أن سميحة أيوب تولت إدارة المسرح القومي المصري مرتين في الفترة بين 1975 -1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975. وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية.

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مصر
فن
مهرجان الجونة
سميحة أيوب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137300
منذ ساعة
صح ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54651
منذ 5 دقائق
اوكي

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أحدث التعليقات

العالمي الأصل وليس الاوسكباري
ما قصرت لله درك لم تبع شرفك لاوسكبار من أجل اللعب في العالمية مثل عيال اوسكبار ومحبو نعاله اللي باعوا شرفهم لاوسكبار من أجل...
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
المفروض تستقيل الحكومه الضعيفه التي لا يستطيع رئيسها اقالة الوزير
ابو عمار
يعني رئيس الحكومه لا يستطيع اقالة الوزير من منصبه ههههههههه

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