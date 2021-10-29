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غموض في اختفاء مواطن منذ 8 أشهر بالنماص

منذ 12 ساعة
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غموض في اختفاء مواطن منذ 8 أشهر بالنماص

أبها (صدى):
روى مواطن قصة اختفاء ابنه الشاب "عبدالرحمن الشهري"، منذ 8 أشهر في ظروف غامضة، عندما كان متوجهًا من النماص إلى محافظة المجاردة.

وأوضح الأب أن نجله قبل تغيبه بنحو 9 أشهر تعرض لاعتداء من قبل 5 أشخاص بمنطقة الظهارة، حينما كان ذاهبًا لزيارة والدته في المستشفى بأبها، ووقتها تم إبلاغ الشرطة.

وأشار إلى أن نجله أخبره أن هؤلاء الأشخاص حاولوا توثيقه ووضعه في شنطة السيارة، ما دفعه لمحاولة الفكاك منهم بالقوة، وعندما عاد ذهبنا به إلى قسم الشرطة والمستشفى، وظل نجله يتساءل عن سبب عدم الحصول على حقه لفترة طويلة.

ولفت إلى أن نجله سأله إذا ما كانت السيارة بها ما يكفي من الوقود، "ولم يعد من وقتها"، موضحا أنه ذهب للسؤال عن السيارة ونجله في نقاط المرور حول الإبلاغ بأي حوادث ولم يتلق إجابة، ومن ذلك الوقت وهاتفه مغلقا، ولم يتم العثور عليه.

وناشد المواطن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بمساعدتهم في البحث عن نجله.

النماص
المجاردة
عبدالرحمن الشهري
مفقود النماص

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137322
منذ 11 ساعة
الله يرده الى اهله سالم ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54688
منذ 8 ساعات
طيب ايش سبب الاعتداء عليه من قبل الاشخصاص اللي حاولو يضعونه في شنطة السياره . المفروش يتم التحقيق معهم والضغط عليهم لمعرفة الاسباب
مرزوق
مرزوق عدد التعليقات : 6
منذ 53 دقيقة
الله يرده إلى اهله سالما معافا أنه سميعا عليم
أبو خالد إبن سمومة
أبو خالد إبن سمومة عدد التعليقات : 14807
منذ 4 دقائق
نسأل الله أن يرده لكم عاجلا ،سالم معافى من كل أذى ومكروه..

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
يالطيييييييييييييييييييييييييييييف.
عش رجبا ترى عجبا
لعب بخلق الله والوعد القبر وخل خرابيطها تنفعها
محايد
هذا كلام الفاشلين كرئيس نادي الاهلي النفيعي .. الهلال تضرر من الحكم بعدم أحتساب ضربتي جزاء وغيرها ..! مرمى الهلال كان مفتوح للتسجيل لماذا...
أبو خالد إبن سمومة
نسأل الله أن يرده لكم عاجلا ،سالم معافى من كل أذى ومكروه..
سلطان
ليه نخلق اعذار للجالية البنانية . البنانيين الشيعة المجوس على دين حكامهم وسوف ترون عندما يخرجون من السعودية هذا اذا مكان اكثرهم جواسيس

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