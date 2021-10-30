حقيقة إعادة ديربي الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير حقيقة إعادة ديربي القرن التاريخي، بين الهلال والنصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021.
وذكرت التقارير أن ارتكاب البرازيلي ماثيوس بيريرا، صانع ألعاب الهلال، خطأً فنيًا، كان يستوجب معه، إعادة ديربي القرن.
وأضافت أن بيريرا، قام بالدخول إلى أرضية الملعب، على الرغم من استبداله، وذلك في إحدى اللعبات، ليصبح عدد نجوم الهلال، داخل المستطيل الأخضر "12".
وأكدت على استحالة صدور قرار من الاتحاد الآسيوي، بإعادة ديربي القرن، وذلك لعدم تقديم النصر، شكوى ضد حكم المباراة، في المهلة المحددة.