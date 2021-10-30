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حقيقة إعادة ديربي الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا

منذ 22 ساعة
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حقيقة إعادة ديربي الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير حقيقة إعادة ديربي القرن التاريخي، بين الهلال والنصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

وذكرت التقارير أن ارتكاب البرازيلي ماثيوس بيريرا، صانع ألعاب الهلال، خطأً فنيًا، كان يستوجب معه، إعادة ديربي القرن.

وأضافت أن بيريرا، قام بالدخول إلى أرضية الملعب، على الرغم من استبداله، وذلك في إحدى اللعبات، ليصبح عدد نجوم الهلال، داخل المستطيل الأخضر "12".

وأكدت على استحالة صدور قرار من الاتحاد الآسيوي، بإعادة ديربي القرن، وذلك لعدم تقديم النصر، شكوى ضد حكم المباراة، في المهلة المحددة.

 

الهلال
الهلال والنصر
بيريرا
دوري أبطال أسيا
ماثيوش

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10462
منذ 22 ساعة
طيب
برق امصحا
برق امصحا عدد التعليقات : 374
منذ 22 ساعة
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2844
منذ 21 ساعة
ههههههه هذا مثل احتجاج فريق ابو خرقة،،، الآسيوية صعبة قوية وفحط لا بد الكذب لأنهم تعودو علية اقول اتركو البربسة علشان تمشي اموركم
مغابش
مغابش عدد التعليقات : 488
منذ 20 ساعة
مالقوا في العنب عيب قالوا حامض
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2549
منذ 18 ساعة
يا ابو خرقه شيل الخرقه اللي توطاها البليهي ومسح فيها دموعك وفشيلتك
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2182
منذ 18 ساعة
ابو وليد
ارحم المساكين تراهم سهل ينضحك عليهم
لاتذكرهم بالبليهي
ماتعافوا من صفعة حجفلي
جاءهم البليهي واغرس علم الانتصار
حدهم تغريدات يهاجمون البليهي
وجاءهم وسط المعركة ورد صاع صاعين
زائر
زائر عدد التعليقات : 4817
منذ 18 ساعة
خلاص راح يتم اعادتها يوم السبت الساعة 9 مساء على قنوات ابو ظبي ههههههههههههههههههههه تابعوها ولو تبغون النتيجة بعطيكم هي 2-1 للهلال تبغون كمان اسماء اللي مسجلين الاهداف ههههههههههههه
التليدي
التليدي عدد التعليقات : 3
منذ 17 ساعة
من يقتات على الكذب مصيره الفقر
ابو مشعل
ابو مشعل عدد التعليقات : 150
منذ 16 ساعة
ههههههههههههههههههه
سعد
سعد عدد التعليقات : 72
منذ 15 ساعة
تقرير بعقلية المراهقة الإعلامية .. كان الله في عونك يا استاذ ماجد
ابو نيرسيان
ابو نيرسيان عدد التعليقات : 797
منذ 14 ساعة
والله لو فيه شي كان اعترض من زمااااااان مايطوفها النصر العالمي الاول والأوحد
ابو خالد
ابو خالد عدد التعليقات : 4
منذ 13 ساعة
هههههههههههه هههههههههههه 😂😂
الهلالي
الهلالي عدد التعليقات : 1
منذ 9 ساعات
خرافات
راي
راي عدد التعليقات : 1328
منذ 8 ساعات
يا ابو وليد ,,مشكلتكم انكم تدلو باخبار وتنسبونها لغيركم اقول كثرة بربرتكم ستوديكم المهالك,,,,,,,,,,
حسين غزواني
حسين غزواني عدد التعليقات : 1
منذ 28 دقيقة
جدول الزعيم مايسمح ضغط مباريات ومافي وقت ممكن بعد تتويج الزعيم باللقب القاري للمره الرابعه في تاريخه (رقم قياسي) في ٢٣ نوفمبر نلقى وقت نعيدها
علشان البليهي يخلص إيقافه ويقدر يشارك

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
ههههههههه
ابو عمار
ممكن يحج عنه احد اولاده او يستأجرون من يحج عنه بعد وفاته
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
متعوده دائما

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