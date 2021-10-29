رسالة نارية من عمرو أديب لقرداحي: "عايز إيه من السعودية؟"

القاهرة (صدى):
فتح الإعلامي المصري عمرو أديب، النار على وزير الإعلام اللبناني الإعلامي جورج قرداحي، وذلك على خلفية تصريحاته المسيئة للمملكة.
وقال أديب خلال برنامج "الحكاية": "كنت تعمل في أكبر المؤسسات الإعلامية السعودية لحد قبل ما تبقى وزير بيومين، لو شايف السعوديين بيقتلوا أهل اليمن في حرب ظالمة ليه كنت حاطط إيدك في إيدهم؟".
وتابع موجها حديثه لقرداحي: "انت حر عندك تعاطف مع الحوثيين، لكن ليه كنت بتشتغل مع السعوديين، هل كنت بتنصب عليهم؟ يعني عايز تشتغل مقابل المال فقط".
وسخر من تصريح قرداحي وتبريره تصريحاته المسيئة بأنها كانت قبل توليه وزراة الإعلام بشهر، قائلا: "يعني انت قبل ما تكون وزير بشهر كانت جواك كراهية للسعودية والإمارت، وبعدين لما بقيت وزير ضميرك صحي وبقى ليك رأي تاني؟"، متسائلا: "انت عايز إيه من السعودية؟".