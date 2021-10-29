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رسالة نارية من عمرو أديب لقرداحي: "عايز إيه من السعودية؟"

منذ 3 ساعات
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رسالة نارية من عمرو أديب لقرداحي: "عايز إيه من السعودية؟"

القاهرة (صدى):
فتح الإعلامي المصري عمرو أديب، النار على وزير الإعلام اللبناني الإعلامي جورج قرداحي، وذلك على خلفية تصريحاته المسيئة للمملكة.

وقال أديب خلال برنامج "الحكاية": "كنت تعمل في أكبر المؤسسات الإعلامية السعودية لحد قبل ما تبقى وزير بيومين، لو شايف السعوديين بيقتلوا أهل اليمن في حرب ظالمة ليه كنت حاطط إيدك في إيدهم؟".

وتابع موجها حديثه لقرداحي: "انت حر عندك تعاطف مع الحوثيين، لكن ليه كنت بتشتغل مع السعوديين، هل كنت بتنصب عليهم؟ يعني عايز تشتغل مقابل المال فقط".

وسخر من تصريح قرداحي وتبريره تصريحاته المسيئة بأنها كانت قبل توليه وزراة الإعلام بشهر، قائلا: "يعني انت قبل ما تكون وزير بشهر كانت جواك كراهية للسعودية والإمارت، وبعدين لما بقيت وزير ضميرك صحي وبقى ليك رأي تاني؟"، متسائلا: "انت عايز إيه من السعودية؟".

السعودية
اليمن
لبنان
عمرو اديب
جورج قرداحي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54670
منذ ساعة
الخسيس والحقير يضل خسيس وحقير مهما قدمت له من معروف

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أحدث التعليقات

ابو عمار
المهم ايش اللي حصل بعد ما فقدت الوعي ؟
ابو عمار
ان شاء الله تصدمهم تريلا محمله ديزل بلا فرامل
عين الصقر
الجمهور الهلال دايما يكذب ليضلل للجمهور حقيقة ان الهلال الوحيد ي السعوديه ان لم يكن في العالم المستفيد من التحكيم والحكومه والإعلام وآخرها الحظ...
ابو عمار
الحكي ما ينفع ولبنان يحتاج لثوره عامه يقوم بها الشعب على من يعتبرون انفسهم زعماء وهم جبناء امام ابو زميره
العالمي الأصل وليس الاوسكباري
اقسم بالله يابو سطام ان عيال اوسكبار ومحبو نعاله ما يسوون جزمتك ويكفي انهم باعوا شرفهم لاوسكبار من أجل اللعب في العالمية وافهم يا...

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