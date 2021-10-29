مدمن يفقأ عين زوجته ويهدد بقتلها بعد إصابتها بالسرطان

القاهرة (صدى):
أقامت سيدة أربعينية في مصر، دعوى خلع ضد زوجها، بعد زواج دام لـ8 سنوات، بسبب تعاطي الزوج للمواد المخدرة.
وأوضحت الزوجة في دعواها أن زوجها يبدد أموال الأسرة على المخدرات ولا ينفق على المنزل، وحينما كانت تطالبه بنقود لمصاريف المنزل يضربها بشدة.
وتقول الزوجة: "تركت المنزل في إحدى المرات وعدت لوالدتي، لكن ذلك لم يمنعه من ضربي، فدخل منزلنا ثائرا، واعتدى عليَّ وعلى والدتي، وسبنا، حتى أنه فقأ عيني اليمني تماما، وفر هاربا وتركني".
وأشارت إلى أنها اكتشفت إصابتها بسرطان في المخ، وبدلا من أن يقف زوجها بجانبها، بات يهددها بالضرب على رأسها أو خنقها حتى تموت سريعا.