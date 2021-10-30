الهلال يحتج على مشاركة حمدي النقاز في لقاء الأهلي

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن تقديم إدارة نادي الهلال، احتجاجا رسميا، على مشاركة لاعب الأهلي حمدي النقاز، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان النقاز قد نشر صورة له عقب انتهاء مباراة الهلال والأهلي بالتعادل 1-1، قائلا: "كنا الأقرب للفوز لكن التوفيق لم يحالفنا، وإن شاء الله القادم أفضل".
وبتعادل الفريقين يرتفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة، يحتل بهم المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، فيما يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 16 نقطة.
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