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غموض في اختفاء مواطن منذ 8 أشهر بالنماص

منذ ساعة
1819
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غموض في اختفاء مواطن منذ 8 أشهر بالنماص

أبها (صدى):
روى مواطن قصة اختفاء ابنه الشاب "عبدالرحمن الشهري"، منذ 8 أشهر في ظروف غامضة، عندما كان متوجهًا من النماص إلى محافظة المجاردة.

وأوضح الأب أن نجله قبل تغيبه بنحو 9 أشهر تعرض لاعتداء من قبل 5 أشخاص بمنطقة الظهارة، حينما كان ذاهبًا لزيارة والدته في المستشفى بأبها، ووقتها تم إبلاغ الشرطة.

وأشار إلى أن نجله أخبره أن هؤلاء الأشخاص حاولوا توثيقه ووضعه في شنطة السيارة، ما دفعه لمحاولة الفكاك منهم بالقوة، وعندما عاد ذهبنا به إلى قسم الشرطة والمستشفى، وظل نجله يتساءل عن سبب عدم الحصول على حقه لفترة طويلة.

ولفت إلى أن نجله سأله إذا ما كانت السيارة بها ما يكفي من الوقود، "ولم يعد من وقتها"، موضحا أنه ذهب للسؤال عن السيارة ونجله في نقاط المرور حول الإبلاغ بأي حوادث ولم يتلق إجابة، ومن ذلك الوقت وهاتفه مغلقا، ولم يتم العثور عليه.

وناشد المواطن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بمساعدتهم في البحث عن نجله.

النماص
المجاردة
عبدالرحمن الشهري
مفقود النماص

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137299
منذ ساعة
الله يرده الى اهله سالم ..

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
{وخلق الانسان ضعيفا} طهور ان شاء الله
ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق ..
ابو محمد 😎 ✍️
اسحلوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
فهد بن فايز الشهري
اللهم اشفها انت الشافي

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