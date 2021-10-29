أول رد من الحكومة اللبنانية بعد سحب سفير المملكة من بيروت

بيروت (صدى):
طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، من وزير الإعلام جورج قرداحي اتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية.
وأوضح مجلس الوزراء اللبناني، أن ميقاتي تشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون في المستجدات، وبعد المناقشات أجرى اتصالا بوزير الإعلام جورج قرداحي وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية.
وأكد ميقاتي رفضه أي إساءة توجه إلى المملكة السعودية، مبديا أسفه للإجراءات التي اتخذتها الرياض على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، بوقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، واستدعاء سفيرها في بيروت للتشاور، ومغادرة السفير اللبناني لديها خلال 48 ساعة.
وقال: "إننا نأسف، بالغ الأسف، لقرار المملكة، ونتمنى أن تعيد قيادة المملكة، بحكمتها، النظر فيه، ونحن من جهتنا سنواصل العمل بكل جهد ومثابرة لإصلاح الشوائب المشكو منها، ومعالجة ما يجب معالجته".
يأتي ذلك بعد استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.
اقرأ أيضا