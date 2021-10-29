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أول رد من الحكومة اللبنانية بعد سحب سفير المملكة من بيروت

منذ 54 دقيقة
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أول رد من الحكومة اللبنانية بعد سحب سفير المملكة من بيروت

بيروت (صدى):
طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، من وزير الإعلام جورج قرداحي اتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية.

وأوضح مجلس الوزراء اللبناني، أن ميقاتي تشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون في المستجدات، وبعد المناقشات أجرى اتصالا بوزير الإعلام جورج قرداحي وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية.

وأكد ميقاتي رفضه أي إساءة توجه إلى المملكة السعودية، مبديا أسفه للإجراءات التي اتخذتها الرياض على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، بوقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، واستدعاء سفيرها في بيروت للتشاور، ومغادرة السفير اللبناني لديها خلال 48 ساعة.

وقال: "إننا نأسف، بالغ الأسف، لقرار المملكة، ونتمنى أن تعيد قيادة المملكة، بحكمتها، النظر فيه، ونحن من جهتنا سنواصل العمل بكل جهد ومثابرة لإصلاح الشوائب المشكو منها، ومعالجة ما يجب معالجته".

يأتي ذلك بعد استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

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لبنان
جورج قرداحي
ميشال عون
نجيب ميقاتي

التعليقات

ابو رياض الحربي
ابو رياض الحربي عدد التعليقات : 358
منذ 33 دقيقة
نكسوؤ على رؤوسهم انتم عملا لإيران كلاب الفرس
تبون فلوس روحو لايران ياكلاب....
اتمنى من ولي العهد ان يلحق السفير اللبناني المقيمين اللبنانين خلهم يتنابحون بينهم القطاع الخاص مليان منهم الكلاب والله وتالله راح يطلع واحد ثاني وينبح مثل قريح لابوكم ولابو من جمعكم.......
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137294
منذ دقيقتين
صبرنا كثير وصبرنا تعدى الحدود ، خلصنا من النفاق ، وكلمة عل وعسى تتحسن الامور ، نجدها اسواء وأردى وأدق علباء من سايقاتهاااا .. انكتموا وحلوا عن ديارنا بعيد ..

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أحدث التعليقات

عاشق العالمي
مؤخره لاعب البليهي جابت هدف غريب في الهلال نحر الاهلي من الحكم بمقوله الهويش دف الهلال بشويش
ابو محمد 😎 ✍️
صبرنا كثير وصبرنا تعدى الحدود ، خلصنا من النفاق ، وكلمة عل وعسى تتحسن الامور ، نجدها اسواء وأردى وأدق علباء من سايقاتهاااا .....
اهلاووووووي
مبروووك للهلال التعادل بقيادة الهويش ياماجد متاكد من العدد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
كفكفوا باقي كلامك و ورونا عرض اكتافكم ..
قناص
خل الأماكن تنفعك اللحين

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