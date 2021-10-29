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إليسا لقرداحي بعد تصريحاته المسيئة:"برقبتك مسؤولية بلد بكاملو"

منذ 6 ساعات
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إليسا لقرداحي بعد تصريحاته المسيئة:"برقبتك مسؤولية بلد بكاملو"

بيروت (صدى):
عقبت الفنانة اللبنانية إليسا على استدعاء المملكة سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في الرياض 48 ساعة لمغادرة المملكة.

وقالت إليسا:"الشعب عن يدفع تمن ناس بلا مسؤولية نصبو حالن مسؤولين علينا"، لافتة: "خربوا بيوت الناس وخربوا لبنان وسمعتو ودورو بالمنطقة، وبعدن عم يأخذونا بالقوة على حضن إيران".

وتابعت: "أنتم (أيها المسؤولون) بلا كرامة وبلا ضمير، لازم اليوم تستقيلوا"، لافتة: "جورج قرداحي برقبتك مسؤولية بلد بكاملو من ورا تصريحات ما بتمثل سياسة لبنان ولا خطو ولا انتماءو. بتحب الأسد والحوثيين؟ روح لعندن وتروك لبنان بحالو إنت وحكومتك ومحورك كلو".

الرياض
بيروت
لبنان
إليسا
جورج قرداحي
السفير

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54670
منذ ساعة
كفو بصراحه انك اشجع من زعماء الاحزاب في لبنان

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أحدث التعليقات

ابو عمار
المهم ايش اللي حصل بعد ما فقدت الوعي ؟
ابو عمار
ان شاء الله تصدمهم تريلا محمله ديزل بلا فرامل
عين الصقر
الجمهور الهلال دايما يكذب ليضلل للجمهور حقيقة ان الهلال الوحيد ي السعوديه ان لم يكن في العالم المستفيد من التحكيم والحكومه والإعلام وآخرها الحظ...
ابو عمار
الحكي ما ينفع ولبنان يحتاج لثوره عامه يقوم بها الشعب على من يعتبرون انفسهم زعماء وهم جبناء امام ابو زميره
العالمي الأصل وليس الاوسكباري
اقسم بالله يابو سطام ان عيال اوسكبار ومحبو نعاله ما يسوون جزمتك ويكفي انهم باعوا شرفهم لاوسكبار من أجل اللعب في العالمية وافهم يا...

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