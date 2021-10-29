إليسا لقرداحي بعد تصريحاته المسيئة:"برقبتك مسؤولية بلد بكاملو"

بيروت (صدى):
عقبت الفنانة اللبنانية إليسا على استدعاء المملكة سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في الرياض 48 ساعة لمغادرة المملكة.
وقالت إليسا:"الشعب عن يدفع تمن ناس بلا مسؤولية نصبو حالن مسؤولين علينا"، لافتة: "خربوا بيوت الناس وخربوا لبنان وسمعتو ودورو بالمنطقة، وبعدن عم يأخذونا بالقوة على حضن إيران".
وتابعت: "أنتم (أيها المسؤولون) بلا كرامة وبلا ضمير، لازم اليوم تستقيلوا"، لافتة: "جورج قرداحي برقبتك مسؤولية بلد بكاملو من ورا تصريحات ما بتمثل سياسة لبنان ولا خطو ولا انتماءو. بتحب الأسد والحوثيين؟ روح لعندن وتروك لبنان بحالو إنت وحكومتك ومحورك كلو".