عبدالرحمن بن مساعد بعد مطالبة السفير اللبناني بمغادرة المملكة:"على نفسها جنت براقش"

الرياض (صدى):
علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على إعلان حكومة المملكة، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة 48 ساعة القادمة.
وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد:"لا أرى هذا إلا بداية.. على نفسها جنت براقش".
وكانت المملكة قررت وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف وذلك حرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.