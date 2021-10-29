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السليمان لرئيس وزراء لبنان:"روق يا ميقاتي وأهديك هالأغنية" "فيديو"

منذ ساعة
2348
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السليمان لرئيس وزراء لبنان:"روق يا ميقاتي وأهديك هالأغنية" "فيديو"

بيروت (صدى):
علق الكاتب إبراهيم السليمان، على مناشدة رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي الدول العربية لمساعدة لبنان في تخطي الأزمة مع المملكة، وذلك بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة للمملكة والإمارات.

وقال إبراهيم السليمان:"ميقاتي كمن يقول ما تزعلوا من استهدافكم بالمخدرات وما تزعلوا من إرسال شراذم الحزب الشيطاني لتدريب الحوثي والمشاركة في الحرب عليكم".

وأضاف:" يقول ما تزعلوا من تصريحات أعضاء الحكومة وما تزعلوا من عدم محاسبتنا لمن يستهدفكم ويتطاول عليكم"، معقبا:"روق يا ميقاتي وأهديك هالأغنية"

لبنان
جورج قرداحي
تصريحات
إبراهيم السليمان
نجيب ميقاتي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137294
منذ ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههه احسنت يا السليمان احســـــــــنت ...

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أحدث التعليقات

عاشق العالمي
مؤخره لاعب البليهي جابت هدف غريب في الهلال نحر الاهلي من الحكم بمقوله الهويش دف الهلال بشويش
ابو محمد 😎 ✍️
صبرنا كثير وصبرنا تعدى الحدود ، خلصنا من النفاق ، وكلمة عل وعسى تتحسن الامور ، نجدها اسواء وأردى وأدق علباء من سايقاتهاااا .....
اهلاووووووي
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ابو محمد 😎 ✍️
كفكفوا باقي كلامك و ورونا عرض اكتافكم ..
قناص
خل الأماكن تنفعك اللحين

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