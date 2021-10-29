السليمان لرئيس وزراء لبنان:"روق يا ميقاتي وأهديك هالأغنية" "فيديو"

بيروت (صدى):
علق الكاتب إبراهيم السليمان، على مناشدة رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي الدول العربية لمساعدة لبنان في تخطي الأزمة مع المملكة، وذلك بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة للمملكة والإمارات.
وقال إبراهيم السليمان:"ميقاتي كمن يقول ما تزعلوا من استهدافكم بالمخدرات وما تزعلوا من إرسال شراذم الحزب الشيطاني لتدريب الحوثي والمشاركة في الحرب عليكم".
وأضاف:" يقول ما تزعلوا من تصريحات أعضاء الحكومة وما تزعلوا من عدم محاسبتنا لمن يستهدفكم ويتطاول عليكم"، معقبا:"روق يا ميقاتي وأهديك هالأغنية"