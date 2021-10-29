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شاب يركل امرأة في وجهها
منذ 4 ساعات
1173
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137292
منذ 46 دقيقة
هههههههههههه هل اللكم في اليد ، تسميه ( ركل ) يا محرر الخبر .....!!!؟
.. الركل باالرجل وليس بااليد / جزاك الله خير ..
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