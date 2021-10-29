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شاب يركل امرأة في وجهها

منذ 4 ساعات
1173
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التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137292
منذ 46 دقيقة
هههههههههههه هل اللكم في اليد ، تسميه ( ركل ) يا محرر الخبر .....!!!؟

.. الركل باالرجل وليس بااليد / جزاك الله خير ..

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أبو عبدالله الحربي
حزب دولة بدولة دولة بإدارة أية بحزب شيطان.
واضح ***وصريح
صراحة،كان له هيبة وتقدير وإحترام،الجمس الجميحي، فالثمانينات وبداية التسعينات..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ......
احمد
الراااقي كان ينقصه حظ الهلال الليله وكانت ستكون تاريخيه ..
عباس قاروره
يجب على مراقب المباراه تدوين هذه الملاحظه في التقرير وهذا يعتبر محاولة اتلاف ممتلكات المنشأة ..اتمنى ان لايمر هالتعدي على ممتلكات المنشأة بدون اتخاذ...

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