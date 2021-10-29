جستنيه يطرح السؤال الصعب على الأهلي بعد التعادل أمام الهلال 

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه، على التعادل الإيجابي الذي خيم على مواجهة الهلال والأهلي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين.
وقال عدنان جستنيه:"هل إدارة الأهلي سوف تصدر بيانا موجها للجنة الحكام وتعلن في نفس الوقت تكفلها بحكام أجانب في المباريات المقبلة أم أنها سوف تتضامن مع الحكم السعودي وتمنحه مزيد من الفرص من مبدأ أوضاعها المادية لا تسمح لها بذلك".
وكان الهدف الأول للهلال سجله اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 10، فيما أحرز لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب هدف التعادل في الدقيقة 71 من عمر المباراة.