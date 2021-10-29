نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

جستنيه يطرح السؤال الصعب على الأهلي بعد التعادل أمام الهلال 

منذ ساعتين
14486
2
جستنيه يطرح السؤال الصعب على الأهلي بعد التعادل أمام الهلال 

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه، على التعادل الإيجابي الذي خيم على مواجهة الهلال والأهلي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

وقال عدنان جستنيه:"هل إدارة الأهلي سوف تصدر بيانا موجها للجنة الحكام وتعلن في نفس الوقت تكفلها بحكام أجانب في المباريات المقبلة أم أنها سوف تتضامن مع الحكم السعودي وتمنحه مزيد من الفرص من مبدأ أوضاعها المادية لا تسمح لها بذلك".

وكان الهدف الأول للهلال سجله اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 10، فيما أحرز لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب هدف التعادل في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

الهلال
جمال عارف
دوري المحترفين
مواجهة
الأهلى

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2844
منذ ساعة
هاردلك للهلال ومبروك الثغر ضربتين جزاء للزعيم لم يحتسبها يد دلهوم،،، حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1329
منذ ساعة
ماعندك سالفه يا ع. س. ع خمس ضربات جزا لزعيم كم انتم مساكين الا تفوزون,,,

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عاشق العالمي
مؤخره لاعب البليهي جابت هدف غريب في الهلال نحر الاهلي من الحكم بمقوله الهويش دف الهلال بشويش
ابو محمد 😎 ✍️
صبرنا كثير وصبرنا تعدى الحدود ، خلصنا من النفاق ، وكلمة عل وعسى تتحسن الامور ، نجدها اسواء وأردى وأدق علباء من سايقاتهاااا .....
اهلاووووووي
مبروووك للهلال التعادل بقيادة الهويش ياماجد متاكد من العدد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
كفكفوا باقي كلامك و ورونا عرض اكتافكم ..
قناص
خل الأماكن تنفعك اللحين

أخر الأخبار

غموض في اختفاء مواطن منذ 8 أشهر بالنماص
غموض في اختفاء مواطن منذ 8 أشهر بالنماص
منذ 6 دقائق 1130
عبدالرحمن بن مساعد: لبنان تغير اسمه إلى "لونان"
عبدالرحمن بن مساعد: لبنان تغير اسمه إلى "لونان"
منذ 21 دقيقة 1177
الحريري: سياسات رعناء أوصلت العلاقات اللبنانية السعودية لهذا الدرك
الحريري: سياسات رعناء أوصلت العلاقات اللبنانية السعودية لهذا الدرك
منذ 36 دقيقة 1279
أول رد من الحكومة اللبنانية بعد سحب سفير المملكة من بيروت
أول رد من الحكومة اللبنانية بعد سحب سفير المملكة من بيروت
منذ 54 دقيقة 1943
البحرين تطلب من السفير اللبناني المغادرة خلال 48 ساعة
البحرين تطلب من السفير اللبناني المغادرة خلال 48 ساعة
منذ ساعة 1460
إليسا لقرداحي بعد تصريحاته المسيئة:"برقبتك مسؤولية بلد بكاملو"
إليسا لقرداحي بعد تصريحاته المسيئة:"برقبتك مسؤولية بلد بكاملو"
منذ ساعة 774
عبدالرحمن بن مساعد بعد مطالبة السفير اللبناني بمغادرة المملكة:"على نفسها جنت براقش"
عبدالرحمن بن مساعد بعد مطالبة السفير اللبناني بمغادرة المملكة:"على نفسها جنت براقش"
منذ ساعة 1436
"الفيفا" يغرم الزمالك المصري2.7 مليون يورو
"الفيفا" يغرم الزمالك المصري2.7 مليون يورو
منذ ساعة 1273
السليمان لرئيس وزراء لبنان:"روق يا ميقاتي وأهديك هالأغنية" "فيديو"
السليمان لرئيس وزراء لبنان:"روق يا ميقاتي وأهديك هالأغنية" "فيديو"
منذ ساعة 2341
قرار جديد من "الغذاء والدواء الأمريكية" بشأن إعطاء لقاح فايزر للأطفال بين 5 و11 عاماً
قرار جديد من "الغذاء والدواء الأمريكية" بشأن إعطاء لقاح فايزر للأطفال بين 5 و11 عاماً
منذ ساعتين 1681