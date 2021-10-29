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معلق إماراتي: قمة الأهلي والهلال قمة "سالم وغريب"

منذ ساعة
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معلق إماراتي: قمة الأهلي والهلال قمة "سالم وغريب"

ماجد محمد (صدى):
أبدى المعلق الإماراتي، عامر عبدالله المري، إعجابه بمستوى وأداء فريق الأهلي في المباراة التي أقيمت أمام الهلال مساء اليوم، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المحترفين.

وقال المعلق :"قمة الأهلي الهلال قمة سالم وغريب، منذ زمن لم اشاهد الاهلي بهذا المستوى والروح، اجمل مبارياته من فترة ليست بالقصيرة، حتى وان كان فالهلال لم يخسر، جميلة هذه القمة بجماهيريتها ونجومها"، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".

يذكر أن التعادل الإيجابي حسم مواجهة الهلال والأهلي بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله فيصل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

نادي الهلال
نادي الأهلي
الأهلي والهلال
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المحترفين.

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2842
منذ ساعة
اقول يجونك مخلفات احمد عيد يصيحون ويقولون تحكيم والا غيرة كذب وافتراء طيب اطلب حكام أجانب يا خيخة والا انكتم وتلايط المباراة ما فيها شيء سوى ضربة جزاء لبيريرا لم يحتسبها يد دلهوم والباقي لا يوجد،،، يا صفر آسيا وثلاثة دوري

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
حزب دولة بدولة دولة بإدارة أية بحزب شيطان.
واضح ***وصريح
صراحة،كان له هيبة وتقدير وإحترام،الجمس الجميحي، فالثمانينات وبداية التسعينات..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ......
احمد
الراااقي كان ينقصه حظ الهلال الليله وكانت ستكون تاريخيه ..
عباس قاروره
يجب على مراقب المباراه تدوين هذه الملاحظه في التقرير وهذا يعتبر محاولة اتلاف ممتلكات المنشأة ..اتمنى ان لايمر هالتعدي على ممتلكات المنشأة بدون اتخاذ...

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