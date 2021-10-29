معلق إماراتي: قمة الأهلي والهلال قمة "سالم وغريب"

ماجد محمد (صدى):
أبدى المعلق الإماراتي، عامر عبدالله المري، إعجابه بمستوى وأداء فريق الأهلي في المباراة التي أقيمت أمام الهلال مساء اليوم، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المحترفين.
وقال المعلق :"قمة الأهلي الهلال قمة سالم وغريب، منذ زمن لم اشاهد الاهلي بهذا المستوى والروح، اجمل مبارياته من فترة ليست بالقصيرة، حتى وان كان فالهلال لم يخسر، جميلة هذه القمة بجماهيريتها ونجومها"، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".
يذكر أن التعادل الإيجابي حسم مواجهة الهلال والأهلي بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله فيصل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.