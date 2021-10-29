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البحرين تطلب من السفير اللبناني المغادرة خلال 48 ساعة

منذ 3 ساعات
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البحرين تطلب من السفير اللبناني المغادرة خلال 48 ساعة

المنامة (صدى):
طلبت البحرين، مساء اليوم، من السفير اللبناني المغادرة خلال 48 ساعة، حيث جاء هذا القرار في أعقاب مذكرة احتجاج سلمتها أول أمس للسفير اللبناني.

وكانت البحرين قد عبرت في المذكرة عن استنكار الشديد للتصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، تجاه مجريات الحرب في اليمن من ادعاءات باطلة تنفيها الحقائق الموثقة والبراهين المثبتة دوليًا.

يذكر أن المملكة قررت استدعاء السفير في لبنان للتشاور ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة، مع وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.

المملكة
لبنان
البحرين
جورج قرداحي
السفير اللبناني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137299
منذ 23 دقيقة
اسحلوووه ..

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
{وخلق الانسان ضعيفا} طهور ان شاء الله
ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق ..
ابو محمد 😎 ✍️
اسحلوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
فهد بن فايز الشهري
اللهم اشفها انت الشافي

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