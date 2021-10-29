البحرين تطلب من السفير اللبناني المغادرة خلال 48 ساعة

المنامة (صدى):
طلبت البحرين، مساء اليوم، من السفير اللبناني المغادرة خلال 48 ساعة، حيث جاء هذا القرار في أعقاب مذكرة احتجاج سلمتها أول أمس للسفير اللبناني.
وكانت البحرين قد عبرت في المذكرة عن استنكار الشديد للتصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، تجاه مجريات الحرب في اليمن من ادعاءات باطلة تنفيها الحقائق الموثقة والبراهين المثبتة دوليًا.
يذكر أن المملكة قررت استدعاء السفير في لبنان للتشاور ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة، مع وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.