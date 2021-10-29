بالفيديو .. "كويلار" يضرب بيديه مقاعد الاحتياطيين بعد قرار استبداله

ماجد محمد (صدى):
شهدت المباراة التي أقيمت مساء اليوم بين فريقي الهلال والأهلي انفعال لاعب الفريق الأول "كويلار" بعد قرار استبداله خلال المباراة.
وجاء قرار مدرب الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم، باستبدال اللاعب في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، لكن الأخير غضب من هذا الفرار وظل يضرب بيده في مقاعد البدلاء.
يذكر أن التعادل الإيجابي حسم مواجهة الهلال والأهلي بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة العاشرة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المحترفين