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بالفيديو .. "كويلار" يضرب بيديه مقاعد الاحتياطيين بعد قرار استبداله

منذ ساعة
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بالفيديو .. "كويلار" يضرب بيديه مقاعد الاحتياطيين بعد قرار استبداله

ماجد محمد (صدى):
شهدت المباراة التي أقيمت مساء اليوم بين فريقي الهلال والأهلي انفعال لاعب الفريق الأول "كويلار" بعد قرار استبداله خلال المباراة.

وجاء قرار مدرب الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم، باستبدال اللاعب في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، لكن الأخير غضب من هذا الفرار وظل يضرب بيده في مقاعد البدلاء.

يذكر أن التعادل الإيجابي حسم مواجهة الهلال والأهلي بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة العاشرة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المحترفين

الهلال
الأهلي
نادي الهلال
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الهلال والأهلي

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2842
منذ ساعة
عادي هذا نوع من انواع الاطاله للعضلات بعد المباراة،،،، اتركو البربسة علشان تمشي اموركم
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10162
منذ ساعة
مخالف للنشر
عباس قاروره
عباس قاروره عدد التعليقات : 506
منذ 26 دقيقة
يجب على مراقب المباراه تدوين هذه الملاحظه في التقرير وهذا يعتبر محاولة اتلاف ممتلكات المنشأة ..اتمنى ان لايمر هالتعدي على ممتلكات المنشأة بدون اتخاذ قرار ضد اللاعب ردعآ له ..
عباس قاروره
عباس قاروره عدد التعليقات : 506
منذ 26 دقيقة
يجب على مراقب المباراه تدوين هذه الملاحظه في التقرير وهذا يعتبر محاولة اتلاف ممتلكات المنشأة ..اتمنى ان لايمر هالتعدي على ممتلكات المنشأة بدون اتخاذ قرار ضد اللاعب ردعآ له ..

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
حزب دولة بدولة دولة بإدارة أية بحزب شيطان.
واضح ***وصريح
صراحة،كان له هيبة وتقدير وإحترام،الجمس الجميحي، فالثمانينات وبداية التسعينات..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ......
احمد
الراااقي كان ينقصه حظ الهلال الليله وكانت ستكون تاريخيه ..
عباس قاروره
يجب على مراقب المباراه تدوين هذه الملاحظه في التقرير وهذا يعتبر محاولة اتلاف ممتلكات المنشأة ..اتمنى ان لايمر هالتعدي على ممتلكات المنشأة بدون اتخاذ...

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