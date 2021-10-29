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المذيعه تبغي الشايب يتزوج الثانية بالقوة
منذ 4 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137283
منذ 58 دقيقة
هههههههههههههههههههه .. مخلص ..
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أحدث التعليقات
فهاد
ليه زعلان ياماجد ؟ الأهلي فريق كبير ياما هزم الهلال بالاربعه والخمسة وجاي تنتقص منه انت وابوثنين اتركوا التعصب والعنصرية مع ان الحكم تغاضى...
عبدالله
طيب
رااايق
ايووووه هجيب اجوان ** هههههههه بس خلاص **
ط 🍹🍹🍹
كل تراب ياتافه لولا الهويش إللي أهداكم المباراة بالتعادل الغير عادل كان مداك الان تتباكى يامخنز .
هلا
هلا
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