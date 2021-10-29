الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينظم أبيات شعرية جديدة في مدح ولي العهد 

الرياض (صدى):
نظم الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أبيات شعرية جديدة في مدح ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان-حفظه الله-، بعد إعلان سموه تقدم الرياض بطلب رسمي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.
وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد، قائلا:"لله درّك يا أبا سلمان تعمل بلا كلل وتصنع الجلل وتترك لهم التحسر والترقب والتصيد وإثارة الجدل".
وأضاف:" لله درّك كم أُلوفٍ شُغْلُهُمْ في الأرضِ أن يترصَّدوا ما قد فعلتَ ويُبدلوا مدحًا بذَمْ حتى أولئك قد سترتَ بيوتَهم وعيالَهم رزقًا لهم سُحقًا لهم أردفْتهم همًّا بهَمْ".
وكانت المملكة أعلنت عن تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي"، لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل" في الفترة من 1 أكتوبر 2030م إلى 1 أبريل 2031م