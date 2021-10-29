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الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينظم أبيات شعرية جديدة في مدح ولي العهد 

منذ 5 ساعات
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الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينظم أبيات شعرية جديدة في مدح ولي العهد 

الرياض (صدى):
نظم الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أبيات شعرية جديدة في مدح ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان-حفظه الله-، بعد إعلان سموه تقدم الرياض بطلب رسمي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد، قائلا:"لله درّك يا أبا سلمان تعمل بلا كلل وتصنع الجلل وتترك لهم التحسر والترقب والتصيد وإثارة الجدل".

وأضاف:" لله درّك كم أُلوفٍ شُغْلُهُمْ في الأرضِ أن يترصَّدوا ما قد فعلتَ ويُبدلوا مدحًا بذَمْ حتى أولئك قد سترتَ بيوتَهم وعيالَهم رزقًا لهم سُحقًا لهم أردفْتهم همًّا بهَمْ".

وكانت المملكة أعلنت عن تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي"، لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل" في الفترة من 1 أكتوبر 2030م إلى 1 أبريل 2031م

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التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1564
منذ 4 ساعات
كبر الحفاظه..
ابو زياد
ابو زياد عدد التعليقات : 98
منذ ساعتين
فالرسول ﷺ لما سمع رجلًا يمدح شخصًا قال: قطعت ظهره، ويلك! إذا أراد أحدُكم فليقل: أحسبه كذا والله حسيبه، وقال: إذا رأيتم المدَّاحين فاحثُوا في وجوههم التُّراب.
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 287
منذ ساعة
بيت لزعيم البيت لله دره⚘

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أحدث التعليقات

عاشق العالمي
مؤخره لاعب البليهي جابت هدف غريب في الهلال نحر الاهلي من الحكم بمقوله الهويش دف الهلال بشويش
ابو محمد 😎 ✍️
صبرنا كثير وصبرنا تعدى الحدود ، خلصنا من النفاق ، وكلمة عل وعسى تتحسن الامور ، نجدها اسواء وأردى وأدق علباء من سايقاتهاااا .....
اهلاووووووي
مبروووك للهلال التعادل بقيادة الهويش ياماجد متاكد من العدد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
كفكفوا باقي كلامك و ورونا عرض اكتافكم ..
قناص
خل الأماكن تنفعك اللحين

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