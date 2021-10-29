فيديو مثير لمحمد رمضان شبه عاري يرقص مع ملكة جمال الهند

القاهرة (صدى):
أحدث الفنان المصري محمد رمضان، موجة جدل جديدة إثر نشره فيديو مع ملكة جمال الهند أورفاشي راوتيلا.
ونشر رمضان الفيديو عبر حسابه على "انستغرام" وظهر خلاله شبه عاري الصدر، بينما ظهرت راوتيلا وهي ترتدي يروال أزرق ضيق، مع توب أزرق ببطن مكشوف.
وقام الثنائي بأداء رقصة على أنغام أغنية "ياحبيبي"، لمحمد رمضان وميتري جيمس. وعلق النجم المصري: "هل أنتم مستعدون للأمر؟ كونوا بالقرب".
كان رمضان قد كشف عن تعاون قريب بينه وبين راوتيلا، ونشر صورة وهما يجلسان على مقدمة سيارة زرقاء فارهة، بينما تضع الممثلة الهندية يدها على كتف رمضان، مع تعليق: "انتظروا القنبلة".