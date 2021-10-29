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فيديو مثير لمحمد رمضان شبه عاري يرقص مع ملكة جمال الهند

منذ ساعة
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فيديو مثير لمحمد رمضان شبه عاري يرقص مع ملكة جمال الهند

القاهرة (صدى):
أحدث الفنان المصري محمد رمضان، موجة جدل جديدة إثر نشره فيديو مع ملكة جمال الهند أورفاشي راوتيلا.

ونشر رمضان الفيديو عبر حسابه على "انستغرام" وظهر خلاله شبه عاري الصدر، بينما ظهرت راوتيلا وهي ترتدي يروال أزرق ضيق، مع توب أزرق ببطن مكشوف.

وقام الثنائي بأداء رقصة على أنغام أغنية "ياحبيبي"، لمحمد رمضان وميتري جيمس. وعلق النجم المصري: "هل أنتم مستعدون للأمر؟ كونوا بالقرب".

كان رمضان قد كشف عن تعاون قريب بينه وبين راوتيلا، ونشر صورة وهما يجلسان على مقدمة سيارة زرقاء فارهة، بينما تضع الممثلة الهندية يدها على كتف رمضان، مع تعليق: "انتظروا القنبلة".

الهند
محمد رمضان
ملكة جمال الهند

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10161
منذ ساعة
مسكين هذا خلاص الأسلاك عنده **
كلها ضربت * اتوقع بيجي وقت وهو يستعرض ملابسه الداخلية **! ههههههههههههههههه
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10462
منذ 55 دقيقة
طيب دي حياتة ربنا يهدية

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أحدث التعليقات

فهاد
ليه زعلان ياماجد ؟ الأهلي فريق كبير ياما هزم الهلال بالاربعه والخمسة وجاي تنتقص منه انت وابوثنين اتركوا التعصب والعنصرية مع ان الحكم تغاضى...
عبدالله
طيب
رااايق
ايووووه هجيب اجوان ** هههههههه بس خلاص **
ط 🍹🍹🍹
كل تراب ياتافه لولا الهويش إللي أهداكم المباراة بالتعادل الغير عادل كان مداك الان تتباكى يامخنز .
هلا
هلا

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