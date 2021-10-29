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بالفيديو.. هاني شاكر يصل بسيارة مصفّحة إلى العراق

منذ 11 ساعة
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بالفيديو.. هاني شاكر يصل بسيارة مصفّحة إلى العراق

القاهرة (صدى):
توجه الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بسيارة مصفحة من الفندق الذي يقيم فيه بالعراق، لإحياء حفله الغنائي بمهرجان "بابل" الدولي، وذلك وسط إجراءات أمنية.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصول الفنان هاني شاكر بسيارة مصفّحة وسط حماية مشدّدة من الشرطة، إلى حفله الذي يحييه في افتتاح "مهرجان بابل الدولي" الذي انطلقت فعالياته أمس.

وقال نقيب المهن الموسيقية في مصر أن حفله في العراق كان مكتمل العدد، حيث قدّم عدداً من أبرز أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل جماهيري كبير، إذ هتف له الحضور بالقول: "بص شوف هاني بيعمل إيه".

العراق
هاني شاكر
المهن الموسيقية
سيارة مصفحة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54679
منذ ساعة
المفروض جابوه بمدرعه امريكيه

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