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طريقة طرح البعير لوحده

منذ 3 ساعات
1462
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137263
منذ ساعة
هذي الطريقة الوحيده لطرح البعير على جنبه ..

.. امسك ذنبه وتلّه على جنبه يختل توازنه ويطيح ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
السؤال : لو كان اللي فُصل اسود ، هل يعوضونه بهذا المبلغ ، هذا إذا نظروا في دعواه ، اصلاً ...؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
هي خطيره وبس .....؟؟
السيف
طيب هذا ايام الملك فيصل وخالد الزمن الجميل 😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
مهبول احمق حاقد ارعن وأهوج .. يستاهل مايجيه من عقاب ..

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